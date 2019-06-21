0553 313 94 23

Anadolu Efes 10 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı

Anadolu Efes, 2009 yılındaki şampiyonluğunun ardından 10 yıl sonra Basketbol Süper Ligi’nde zafere ulaştı.

21 Haziran 2019 Cuma 22:04
Anadolu Efes 10 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı

Anadolu Efes, 2009 yılındaki şampiyonluğunun ardından 10 yıl sonra Basketbol Süper Ligi’nde zafere ulaştı. Efes, 2009 yılında yine Fenerbahçe’yi geçerek şampiyon olmuştu.


Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 7. maçında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı Fenerbahçe Beko’yu yenerek, seriyi 4-3 yaptı ve 2018-2019 sezonunda mutlu sona ulaştı. Lacivert-beyazlılar, uzun bir aradan sonra şampiyonluk hasretini de sona erdirmiş oldu. Efes son olarak 2008-2009 sezonunda lig şampiyonluğu yaşamış, finalde yine Fenerbahçe’yi geçmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 22:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Muğla merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu
    1. GÜNCELLEME - Muğla merkezli 12 ilde..
    2. STK’lardan İzmit Belediyesi’nin..
    3. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Maraş..
    4. Milliler finale yükseldi
    5. Anadolu Efes kupasını aldı
    6. Şampiyon Anadolu Efes, kupasını aldı
    7. Anadolu Efes, 9 yıl sonra şampiyon
    8. Trump'tan yasa dışı göçmen aileleri..
    9. 3. Adana Karpuz Festivali renkli..
    10. Saldırganların silahla vurduğu..
    11. Bakan Kasapoğlu'ndan Anadolu Efes'e..
    12. Antalya’da şimşekler gökyüzünü..
    13. Finalin MVP’si Shane Larkin
    14. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi..
    15. Tünelde duvara çarpan otomobil takla..
    16. Basketbolda şampiyon 7. maçta belli..
    17. Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu..
    18. Ergin Ataman maç boyunca yerinden..
    19. Anadolu Efes bu sezon 2 kupa kazandı
    20. Anadolu Efes 10 yıl sonra şampiyonluğa..
    Karamollaoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan...
    Karamollaoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan...
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
    Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap