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Gündem Anadolu Ajansı Türkiye'ye duyurdu! Meral Akşener'den flaş karar
Gündem

Anadolu Ajansı Türkiye'ye duyurdu! Meral Akşener'den flaş karar

Yeniakit Publisher
2023-09-30 14:44:00 -
Anadolu Ajansı Türkiye'ye duyurdu! Meral Akşener'den flaş karar

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gelecek hafta partisinin belediye başkan adaylarını açıklamaya başlayacak.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale'yi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı göstermesinin ardından aday tespit çalışmalarına hız verildi.

Akşener, yeni yasama dönemiyle 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek yerel seçim çalışmaları kapsamında teşkilat bazında başlattığı il gezilerine ağırlık verecek.

AA'nın aktardığına göre, partisinin belediye başkan adaylarını bu il gezilerinde açıklayacak Akşener, gelecek hafta süreci başlatacak.

'Yerel yönetim vizyon belgesi' hazırlanıyor

Bu arada yine seçim çalışmaları kapsamında partinin Yerel Yönetim Başkanlığı tarafından eski Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Tosun başkanlığında oluşturulan ve aralarında akademisyenlerin de bulunduğu bir komisyon "Yerel Yönetimler Vizyon Belgesini" hazırlıyor.
Belgede, İYİ Parti belediyelerinin başta sığınmacı ve barınma problemi olmak üzere kent problemlerinin çözümüne yönelik projeler yer alacak.

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak, belgede çocuklar, kadınlar ve gençler için projeler bulunduğunu söyledi.
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Akburak, "Yerelde yapacağımız tüm çalışmaların hangi eksende olacağını anlatacağımız bir vizyon belgesi hazırlıyoruz. Vaatlerimizin ve nasıl bir belediyecilik hayal ettiğimizi, 'iyi belediyeciliği' anlatacağız. Çocuklar için belediyecilik, kadınlar ve gençler için belediyecilik düşünüyoruz. Yeşil belediyecilik düşünüyoruz" dedi.

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