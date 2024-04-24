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Gündem Anadolu Ajansı görüntüleri yayınladı! Toz taşınımı birçok ilde etkili oldu
Gündem

Anadolu Ajansı görüntüleri yayınladı! Toz taşınımı birçok ilde etkili oldu

Yeniakit Publisher
2024-04-24 23:31:00 - 2024-04-24 23:56:00

Anadolu Ajansı Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşanan toz taşınımı hadisesinin görüntülerini yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 41 il için uyarı yaptığı toz taşınımı, bugün de bazı illerde etkisini gösterdi.

Kuzey Afrika'dan gelen ve Yunanistan üzerinde turuncu gökyüzüne neden olan toz bulutları, Türkiye'y ulaştı.

Toz taşınımı bugün; İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon ve Kırklareli'nde etkili oldu.

Toz taşınımının yaşandığı anlara ait görüntüleri Anadolu Ajansı paylaştı.

Meteorolojik hadisenin yarın da etkili olacağı uyarısında bulunuldu.
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