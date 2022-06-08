Anadan üryan Defne Samyeli mide bulandırdı

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Özel hayatı ve verdiği ahlaksız pozlarla gündemden düşmeyen ve ortalıkta "sanatçı ve oyuncuyum" diye dolaşan sunucu eskisi Defne Samyeli, yine bir rezillikle gündeme geldi.

'Magazin dünyası’ diye tabir edilen ‘kokuşmuş mahallenin’ pohpohlayarak ‘sanatçı’ adı altında piyasaya sürdüğü teşhirci Gülşen ve Aleyna Tilki'ye özenen Defne Samyeli, sahnede bir anda soyundu.

Samyeli'nin mide bulandıran rezilliğine tepki gösteren vatandaşlar "İyice zıvanadan çıktılar" ifadelerini kullandı.