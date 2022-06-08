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Medya Anadan üryan Defne Samyeli mide bulandırdı
Medya

Anadan üryan Defne Samyeli mide bulandırdı

Özel hayatı ve verdiği ahlaksız pozlarla gündemden düşmeyen sunucu eskisi Defne Samyeli, sahne aldığı mekanda mide bulandırdı.

Yeniakit Publisher
2022-06-08 13:23:00 - 2022-06-08 13:31:18
Anadan üryan Defne Samyeli mide bulandırdı

 yeniakit.com.tr 

Özel hayatı ve verdiği ahlaksız pozlarla gündemden düşmeyen ve ortalıkta "sanatçı ve oyuncuyum" diye dolaşan sunucu eskisi Defne Samyeli, yine bir rezillikle gündeme geldi.

'Magazin dünyası’ diye tabir edilen ‘kokuşmuş mahallenin’ pohpohlayarak ‘sanatçı’ adı altında piyasaya sürdüğü teşhirci Gülşen ve Aleyna Tilki'ye özenen Defne Samyeli, sahnede bir anda soyundu.

Samyeli'nin mide bulandıran rezilliğine tepki gösteren vatandaşlar "İyice zıvanadan çıktılar" ifadelerini kullandı.

Teşhirci Defne Samyeli'den dindar insanlara hakaret
Teşhirci Defne Samyeli'den dindar insanlara hakaret

Gündem

Teşhirci Defne Samyeli'den dindar insanlara hakaret

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Yorumlar

Talha Yılmaz

Bu tür magazin haberleri yapmaktan bıkmadınız mı?

Nine

Geleceğimize kast edenlerin ekmeğine yağ sürme Defne, yaşlanınca pişman olacaksın.
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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