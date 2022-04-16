Anadan üryan Aleyna Tilki, mide bulandırdı
'Magazin dünyası’ diye tabir edilen ‘kokuşmuş mahallenin’ pohpohlayarak ‘sanatçı’ adı altında piyasaya sürdüğü Aleyna Tilki, anadan üryan görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Türkiye'deki gençliğin ahlakını bozmaya çalışan Tilki'ye vatandaşlar "Gülşen'in veliahdı olmuşsun" yorumunu yaptı.
Piyasaya sürüldüğü günden bu yana, gençlere ahlaksız ‘Batı’ kültürünü aşılayan Aleyna Tilki'nin klibi Türkiye'yi ayağa kaldırdı.
Tilki'nin mide bulandıran görüntülerine tepki gösteren vatandaşlar, konserlerinde anadan üryan kostümler giyen sözde şarkıcı Gülşen'e benzetti.
'Magazin dünyası’ diye tabir edilen ‘kokuşmuş mahallenin’ pohpohlayarak ‘sanatçı’ adı altında piyasaya sürdüğü Aleyna Tilki'nin rezil görüntülerine şu yorumlar yapıldı: