Ana yurt güvenliği fuarı SEDEC için geri sayım

Ankara bir kez daha ana yurt ve sınır güvenliği sektörünün önde gelen aktörlerini ağırlayacak. Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu SEDEC 2024, 21-23 Mayıs tarihleri arasında Ankara ATO Congresium'da düzenlenecek.

"Hedef ihracat" mottosu ile ilk yıllarından beri yurt dışı tedarik makamlarını "sektörün kalbi" konumundaki Ankara'ya taşıyan SEDEC, 2022 yılında 5800 B2B ve B2G görüşmeye ev sahipliği yaptı. Etkinlik sonrasında firmalar kurdukları bağlantılarla yurt dışı tedarik makamlarına mal ve hizmet sağlamaya devam etti. SEDEC 2022 sonrasında bile birkaç ay boyunca yurt dışından gelen heyetler firmalar ile buluşmayı sürdürdü.

Bu yıl da firmalar SEDEC'e gelen heyetler ile ihracat bağlantılarını artıracak. Firmalar ihracat yaptıkça güçlenecek ve özellikle teknolojisi yüksek olan ana yurt güvenliği sektörüne daha fazla ürün geliştirebilecek.

SEDEC Organizasyon Komitesi Başkanı Hilal Ünal, Güney Amerika, Asya Pasifik ve Orta Doğu ülkeleri ağırlıklı olmak üzere 80'den fazla ülkenin temsilcilerini SEDEC'e davet ettiklerini ve yurt dışı katılım rekorunu kırmak için çalıştıklarını söyledi.

SEDEC'in ihracat odaklı stratejik öneme sahip bir etkinlik olduğuna işaret eden Ünal, şu değerlendirmelerde bulundu:

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"Türkiye'de geliştirilmiş sistem ve ekipmanların dost ve müttefik ülkelere ihracatı ile ilgili çalışmalarımızı söz konusu bölgelerde yoğunlaştırdık.

Ülkeler güvenlik sektörüne eskisine oranla daha fazla bütçe ayırıyor, tüm dünyada yaşanan çatışmalar neticesinde ihtiyaçlar artıyor. Bu da teknolojinin güvenlik ve savunma sektöründeki hızlandırıcı etkisinden kaynaklanıyor. SEDEC'e katılan firmalar burada sağlanan işbirliği ortamı ile ihracat hedeflerini gerçekleştirebilecekleri fırsatları da yakalamış olacak."

Hilal Ünal, yurt dışı sınır ve güvenlik, iç güvenlik kurumları ve bağlı birimlerin temsilcilerinin yanı sıra özellikle ihracatın diğer fazı olan yabancı OEM'lerin tedarik zincirine Türk tedarikçileri bağlamak için Boeing, Airbus, Tawazun Holding, Thales, BAE Systems ve KAI gibi uluslararası oyuncuları da SEDEC 2024'e davet ettiklerini kaydetti.

Yerli üreticiye yurt içinde ve dışında iş fırsatları

SEDEC, İçişleri Bakanlığı ve bağlıları Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlıları Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıkları, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Milli İstihbarat Teşkilatı makamlarını, üreticilerle doğrudan bağlantıya geçiren; ana sanayilerdeki sistem üreticilerinin, KOBİ seviyesinde tedarik zinciri bağlantılarını en kısa sürede sağlayabilen etkin bir platform sunuyor.

SSB ile Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliğinin desteğiyle organize edilen SEDEC 2024'te, ana yurt güvenliği, sınır güvenliği, iç güvenlik sistemleri ve savunma tedarik zinciri konularında; güvenlik sektörünün geleceğine yön veren adımlar atılacak.

Etkinlik, aynı zamanda önceden planlanan ikili iş görüşmeleri kapsamında yurt dışındaki orijinal ekipman üreticileri ile birinci ve ikinci seviye tedarikçileri, Türk güvenlik ve savunma sanayisi firmalarıyla buluşturacak. Türk firmalarının, özellikle KOBİ'lerin, yetenekleri ve başarıları, yabancı katılımcılara daha yakından tanıtılacak.

Etkinliğin ilk gününde; ana yurt güvenliği, sınır güvenliği ve iç güvenlik sistemlerinin tedarik zinciri konularını kapsayan bir konferans da gerçekleştirilecek.