Ana muhalefet raydan çıktı! Ak Parti’den Kılıçdaroğlu’na okkalı cevap

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve G20 Zirvesi hakkındaki söylemleriyle ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sözcü Çelik, Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumak adına uluslararası müzakereye liderlik etmediğini söyledi.

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun sözlerini hatırlatan Çelik, 'Cumhurbaşkanımızın küresel sistem içindeki güçlü ve kararlı çizgisi, Kılıçdaroğlu’nun asla anlamayacağı bir boyuttadır.' ifadelerini kullandı.

"HİÇ ANLAMADIĞI KONULAR"

Sözcü Çelik'in açıklamaları şöyle; Sn Kemal Kılıçdaroğlu yine cehalet dolu cümlelerle Sn Cumhurbaşkanımıza saldırmış. Her zaman olduğu gibi eline tutuşturulan bir metni yayınlayarak G20 Zirvesi hakkında açıklamalarda bulunmuş. Hiç anlamadığı konularda yaptığı açıklamalarına bir yenisini eklemiş.

Öncelikle Sn Kılıçdaroğlu hayatında Türkiye Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerini korumak adına bugüne dek hiçbir uluslararası müzakereye liderlik etmiş değildir…

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Bu noktada G20 zirvesi ve uluslararası konular hakkında yaptığı açıklamalar en temel dış politika gelişmeleri halkında bilgisi olmadığını göstermiştir...

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımıza yönelik “Erdoğan küresel güçlere boyun eğmiştir” demiş. Cumhurbaşkanımızın küresel sistem içindeki güçlü ve kararlı çizgisi, Kılıçdaroğlu’nun asla anlamayacağı bir boyuttadır.

Zaten küresel sistemin bütün aktörleri Cumhurbaşkanımızın kararlı ve vizyoner bir dış politika çizgisi izlediğini yakinen bildiği gibi bu duruşuna saygı duyduklarını da ifade etmektedirler.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Kılıçdaroğlu'nun, X (Twitter) hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

*Erdoğan, katıldığı G20 Zirvesinde egemen güçlere boyun eğmiş, Türkiye'nin dışlanmasına göz yummuş, tarihi bir skandala imza atmıştır.

-Önce malum konuyla başlayayım. 2015 yılından bu yana “ülkeler arasında kalıcı düşmanlık olmaz, bölgenin iki önemli aktörü olan Türkiye ve Mısır bir araya gelmelidir” dediğimiz için bizi “darbecilik” ile suçlayan Erdoğan, egemen güçlerin baskısıyla, Sisi'nin dizinin dibine oturdu.

*Ama içeride kaplan kesilip dışarıda süt dökmüş kediye dönen Erdoğan'ın, en utanç verici faaliyeti sadece bu değil…

-G20 Zirvesinde, Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomi Koridoru oluşturuldu. Bu yeni hat, G20 ülkelerinin içinde belki de en stratejik konuma sahip olan Türkiye'yi kapsamıyor. Bu tarihi bir yok sayılmadır, utançtır.

-Mersin ve İskenderun gibi limanlara sahip bir ülkenin bu yeni hatta yer almaması, hem ticaret hem de itibar açısından büyük bir kayıptır.

-İtibarı lükste, şatafatta arayanlar; yaşadıkları olağanüstü lüks hayatı halka “itibar” diye satanlar, itibarımızı yerle bir etmiştir. Şu fotoğrafta Türkiye'nin olmamasının hiçbir izahı yoktur.

*Siz o zirveye Katar Emiri'nin “hediye(!)” uçağıyla katılırsanız, malvarlığınızın hesabını veremezseniz, egemen güçler azarlayınca her siyah dediğinize beyaz derseniz, sizi böyle rezil ederler.

*Erdoğan G20 sonrası uçağına aldığı medyasına “Türkiyesiz bir koridor olmaz” diye de caka satmış.

-Peki, bunu zirvede, yüzlerine söyledin mi? “Bölgede bizim olmadığımız bir masa kurulamaz” dedin mi? Elbette hayır. Çünkü içeride aslan, dışarıda kedi…

*Bu yeni hat, basit bir mesele değildir. Ülkemizin geleceğini, büyümesini, kalkınmasını çok yakından ilgilendiriyor. Bu skandaldan dönülmesi için var gücümüzle çalışacağız.