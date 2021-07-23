  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Arhavi'de hasar tespit ve temizlik çalışmaları devam ediyor
Resmen harekete geçildi! Tartışmalı uygulamaya ceza yağdı
Tek kurtuluş yolumuz: Aşı
47 deprem sonrası korkutan sözler: 6.9'luk..
Ekonomi Ana hat tren seferleri yarın yeniden başlıyor
Ekonomi

Ana hat tren seferleri yarın yeniden başlıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 28 Mart 2020’de seferlerine ara verilen ana hat trenleri, yarından itibaren 12 farklı güzergahta yeniden seferlere başlayacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-23 12:19:00 -
Ana hat tren seferleri yarın yeniden başlıyor

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, kademeli normalleşme kararları doğrultusunda demir yolu yolcu taşımacılığında bazı düzenlemeler yaptı. Kurum, yüksek hızlı trenlerde (YHT) 10 Temmuz itibarıyla başlayacak yeni düzenlemelerin yanı sıra yolcularına konforlu ve güvenli bir seyahat imkanı sağlayan ana hat trenlerini de yarından itibaren 12 hatta tekrar sefere çıkaracak. Tren seyehati severlerin ve gezginlerin beklediği Sivas, Erzurum, Erzincan gibi tarihi şehirlerden geçen Doğu Ekspresi başta olmak üzere Güney Ekspresi, Van Gölü Ekspresi, 4 Eylül Mavi, Pamukkale Ekspresi, Ankara Ekspresi, Fırat Ekspresi, Erciyes Ekspresi, Ege Ekspresi, Konya Mavi, İzmir Mavi ve Göller Ekspresi yeniden seferlerine başlamaya hazırlanırken, biletleri de TCDD Taşımacılık’ın resmi internet sitesi, gişe ve acentelerden satışa sunuldu. TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, Kovid-19 döneminde seferlerine ara verilen ana hat trenlerinin vagonlarının bu süreçte bakımını, yenilemesini yaparken salgına karşı da dezenfeksiyon çalışmalarıyla önlemlerini aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay