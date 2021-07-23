Ana hat tren seferleri yarın yeniden başlıyor

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, kademeli normalleşme kararları doğrultusunda demir yolu yolcu taşımacılığında bazı düzenlemeler yaptı. Kurum, yüksek hızlı trenlerde (YHT) 10 Temmuz itibarıyla başlayacak yeni düzenlemelerin yanı sıra yolcularına konforlu ve güvenli bir seyahat imkanı sağlayan ana hat trenlerini de yarından itibaren 12 hatta tekrar sefere çıkaracak. Tren seyehati severlerin ve gezginlerin beklediği Sivas, Erzurum, Erzincan gibi tarihi şehirlerden geçen Doğu Ekspresi başta olmak üzere Güney Ekspresi, Van Gölü Ekspresi, 4 Eylül Mavi, Pamukkale Ekspresi, Ankara Ekspresi, Fırat Ekspresi, Erciyes Ekspresi, Ege Ekspresi, Konya Mavi, İzmir Mavi ve Göller Ekspresi yeniden seferlerine başlamaya hazırlanırken, biletleri de TCDD Taşımacılık’ın resmi internet sitesi, gişe ve acentelerden satışa sunuldu. TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, Kovid-19 döneminde seferlerine ara verilen ana hat trenlerinin vagonlarının bu süreçte bakımını, yenilemesini yaparken salgına karşı da dezenfeksiyon çalışmalarıyla önlemlerini aldı.