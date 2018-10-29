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Ampute Milli Takımı, farklı başladı! 4-1

Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Türkiye, ilk maçında Kenya'yı 4-1 yendi.

29 Ekim 2018 Pazartesi 13:30
Ampute Milli Takımı, farklı başladı! 4-1

Meksika'da düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası'nda mücadele eden Ampute Milli Takımımız, ilk maçında Kenya'yı 4-1 mağlup ederek turnuvaya farklı galibiyetle başladı.

Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası'nda boy gösteren Ampute Milli Takımımız, turnuvadaki ilk maçında Kenya ile karşı karşıya geldi. San Juan de los Lagos'da oynanan karşılaşmada üstün bir futbol ortaya koyan Ay-Yıldızlılar, Rahmi Özcan, Şeyhmus Erdinç, Serkan Dereli ve Fatih Şentürk'ün attığı gollerle karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

F Grubu'nda mücadele eden Milliler, ikinci maçında yarın TSİ 04.00'te Liberya ile karşı karşıya gelecek.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 13:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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