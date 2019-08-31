0553 313 94 23

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Düzce kampı

- Teknik direktör Osman Çakmak:"Takımın durumu çok iyi. Bazen yeni gelecek genç kardeşlerimiz olacak"

31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:00
Ampute Milli Futbol Takımı'nın Düzce kampı


DÜZCE (AA) - Ampute Milli Futbol Takımı, 2020 yılında Polonya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını Düzce'de sürdürüyor.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlıklarına devam eden Ampute Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Osman Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buradaki imkanları çok beğendiğini söyledi.

Sporcuların da bölgeyi ve tesisleri beğendiğini aktaran Çakmak, "Sporcu kardeşlerim ve Türk halkı bizden çok şey bekliyor. Ben daha önce Ampute Milli Futbol Takımı oyucusuydum, takım kaptanlığı da yaptım. O zamanlar ağabeylik pozisyonundaydım. Federasyonun uygun görmesiyle teknik direktör oldum." diye konuştu.

Çakmak, çalışmalara yoğun bir tempoda devam ettiklerini ifade ederek "Takımın durumu çok iyi. Bazen yeni gelecek genç kardeşlerimiz olacak. Sabah takıma yeni katılan 5 kardeşimizle beraberdik. Benim parolamdır, 'Ampute futbolu dünyada Türkiye'den sorulur.' Aramızda da hep böyle konuşuruz." şeklinde görüş belirtti.

Yardımcı antrenör Murat Bahar ise yeni bir sistem kurmak istediklerini dile getirdi.

Takıma güç katmak istediklerini vurgulayan Bahar, "Var olan Ampute Milli Takımı'nın oyuncularının üstüne, yeni oyucular kattık. Bunlarla birlikte 25 kişilik bir kadro oluşturduk. Yeni bir teknik ekip var. Osman Çakmak hocamın önderliğinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Verimli bir kamp olacağını düşünüyoruz. Yeni bir anlayış, yeni bir sistem getirmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:00
  1. Ampute Milli Futbol Takımı
  2. Düzce
  3. Futbol
  4. Osman Çakmak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ortağı HDP'ye sahip çıktı, kayyımı hedef aldı
    1. Ortağı HDP'ye sahip çıktı, kayyımı..
    2. Kıran-2 Operasyonu’nda 2 terörist..
    3. Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği..
    4. Abonelerimizin dikkatine; Türkiye'nin..
    5. Pençe-3 Harekatı'nda tuzaklanmış EYP..
    6. Çanakkale’de 52 düzensiz göçmen..
    7. Çanakkale’de 52 düzensiz göçmen..
    8. En güzel aşure nasıl yapılır?
    9. A Milli Erkek Basketbol Takımı,..
    10. Pençe-3 Harekatı’nda çoklu el yapımı..
    11. Kuşu yakalamaya çalışırken suya düşen..
    12. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda..
    13. Develi’de cip ile otomobil çarpıştı: 4..
    14. İstanbul'dan sonra Ankara da zamlı..
    15. "Kıran-2 Ortak Operasyonu"nda 2..
    16. Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman..
    17. Hong Kong’da protestolar yasağa rağmen..
    18. Niğde’de Kamyon Garajı Hizmete Girdi
    19. 2 bin 600 yıllık gelenek İzmir’de..
    20. Minik Ata, engelliler için mavi kapak..
    21. Elektrik akımına kapılan işçi ağır..
    22. Söğüt’te çöp konteynırları yıkanarak..
    23. Erbaş'tan hicri yeni yıl mesajı
    24. A Milli Erkek Basketbol Takımı,..
    25. Merdiven altı spor salonları insan..
    26. Ak Parti Gurup Başkanvekili Turan’ın..
    27. Alaşehir’de ’Gece Yolcuları’ ile 30..
    28. MSB'den Pençe-3 duyurusu: İmha edildi
    29. Tezgâhlar balık bekliyor
    30. AK Partili Gülaçar, Habertürk TV Konuğu
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!

    Günün Karikatürü

    31 Ağustos 2019
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Altan Tan'dan 'yeni parti' açıklaması: Ali Babacan ile...
    Altan Tan'dan 'yeni parti' açıklaması: Ali Babacan ile...