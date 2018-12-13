Ampute Milli Futbol Takımı, öğrencilerle buluştu

ANKARA (AA) - Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde öğrencilerle buluştu.

Özel bir okulun Gölbaşı yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte, Ampute Milli Futbol Takımı futbolcuları Fatih Şentürk, Rahmi Özcan, Kemal Güleş ve İsmail Korkmaz, tecrübelerini paylaştı.

Sporculardan Özcan, burada yaptığı konuşmada, verilen desteklerle zorlukların üstesinden geldiklerini söyledi.

Ampute branşının 2004'te başladığını anlatan Özcan, "14 yılda 4 dünya üçüncülüğü, bir dünya ikinciliği ve Avrupa Şampiyonluğunu sığdırmış. Bakanlığımızın, hükümetimizin desteği büyük." diye konuştu.

Ampute futbolunda herhangi bir zorluğun olmadığını ifade eden Özcan, branşlarında dünyada söz sahibi olmayı hedeflediklerini aktardı.

Program sırasında, doğum için eşinin hastaneye kaldırıldığını öğrenen ve heyecanlanan sporculardan İsmail Korkmaz'a, öğrenciler alkışlarla destek verdi.

Futbolcular, daha sonra çocuklarla fotoğraf çektirdi.