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Spor Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'tan büyük sürpriz! AK Parti'den aday adayı oldu
Spor

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'tan büyük sürpriz! AK Parti'den aday adayı oldu

Yeniakit Publisher
2023-03-22 15:43:00 -
Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'tan büyük sürpriz! AK Parti'den aday adayı oldu

Ampute Futbol Dünya Kupası'nda şampiyon olan milli takımın Teknik Direktörü Osman Çakmak, AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu.

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi maratonu aralıksız devam ediyor.

AK Parti’de milletvekilliği aday adaylığı süreci devam ederken saha çalışmaları da hız kazandı.

Dünya şampiyonu sürprizi

Ekim ayında Türkiye'de yapılan Ampute Futbol Dünya Kupası'nda şampiyon olan milli takımın Teknik Direktörü Osman Çakmak, AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Türk sporundaki başarılarımı siyasi arenaya taşıyarak..."

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Osman Çakmak şu ifadeleri kullandı:

"28. Dönem AK Parti Milletvekilliği aday adaylığı başvurumu gerçekleştirdim. Türk sporundaki başarılarımı siyasi arenaya taşıyarak 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde emin adımlarla ilerleyeceğimiz Türkiye Yüzyılı yolunda destek ve dualarınıza talibim."

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