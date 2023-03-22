Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'tan büyük sürpriz! AK Parti'den aday adayı oldu
Ampute Futbol Dünya Kupası'nda şampiyon olan milli takımın Teknik Direktörü Osman Çakmak, AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu.
RECEP YEŞİL İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi maratonu aralıksız devam ediyor.
AK Parti’de milletvekilliği aday adaylığı süreci devam ederken saha çalışmaları da hız kazandı.
Dünya şampiyonu sürprizi
Ekim ayında Türkiye'de yapılan Ampute Futbol Dünya Kupası'nda şampiyon olan milli takımın Teknik Direktörü Osman Çakmak, AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu.
"Türk sporundaki başarılarımı siyasi arenaya taşıyarak..."
Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Osman Çakmak şu ifadeleri kullandı:
"28. Dönem AK Parti Milletvekilliği aday adaylığı başvurumu gerçekleştirdim. Türk sporundaki başarılarımı siyasi arenaya taşıyarak 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde emin adımlarla ilerleyeceğimiz Türkiye Yüzyılı yolunda destek ve dualarınıza talibim."