Ampute Dünya Kupası yarı final maçı nerede biletler ne kadar?
Türkiye, Fas'ı mağlup ederek 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonun yarı final ve final müsabakalarının ne zaman nerede oynanacağı merak ediliyor. Peki, Ampute Dünya Kupası maç biletleri nerede satılıyor?
Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Millî Takımı, 2022 Dünya Kupası'nda Fas'ı mağlup ederek yarı finale çıktı. Peki, yarı final maçı ne zaman biletler satışa çıktı mı?
Ampute Dünya Kupası yarı final maçı nerede biletler ne kadar?
Türkiye yarı finalde İtalya'yı eleyen Özbekistan ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılar, yarı finalde 7 Ekim Cuma günü Vodafone Park'ta Özbekistan'la karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak müsabaka TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Taraftarlar maçların biletlerini passo.com.tr'den ücretsiz olarak alabilecek. Öte yandan Turnuvanın finali, 9 Ekim 2022'de saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.