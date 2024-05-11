'Amirimin de haberi var’ CHP’li belediye çok fena yakalandı
CHP'li Candan Yüceer idaresindeki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bağlı TESKİ'nin temizleme tankeri, çevredekilerin uyarılarına rağmen Ergene Nehri’ne kirli su dökerken görüntülendi.
TESKİ’ye bağlı temizleme tankeri, Tekirdağ ve çevre ilçeler için önemli su kaynağı olan ve şimdilerde temizleme mücadelesi verilen Ergene Nehri’ne kirli su döktü.
Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeden kirli suyu döken kişi “amirimin haberi var” diyerek olayın üstünü kapatmak istedi.
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