  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 'Amirimin de haberi var’ CHP’li belediye çok fena yakalandı
Gündem

'Amirimin de haberi var’ CHP’li belediye çok fena yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-05-11 16:50:00 -

CHP'li Candan Yüceer idaresindeki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bağlı TESKİ'nin temizleme tankeri, çevredekilerin uyarılarına rağmen Ergene Nehri’ne kirli su dökerken görüntülendi.

TESKİ’ye bağlı temizleme tankeri, Tekirdağ ve çevre ilçeler için önemli su kaynağı olan ve şimdilerde temizleme mücadelesi verilen Ergene Nehri’ne kirli su döktü.

Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeden kirli suyu döken kişi “amirimin haberi var” diyerek olayın üstünü kapatmak istedi.

CHP’de bir ‘Ufak tefek’ saltanat daha! Yeğen değil sanki süperman
CHP’de bir ‘Ufak tefek’ saltanat daha! Yeğen değil sanki süperman

Gündem

CHP’de bir ‘Ufak tefek’ saltanat daha! Yeğen değil sanki süperman


ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP’li Ağbaba’nın deprem iftirasına AK Partililerden tepki
CHP’li Ağbaba’nın deprem iftirasına AK Partililerden tepki

Siyaset

CHP’li Ağbaba’nın deprem iftirasına AK Partililerden tepki

CHP'li Kilis Belediyesi aile şirketi oldu!
CHP'li Kilis Belediyesi aile şirketi oldu!

Siyaset

CHP'li Kilis Belediyesi aile şirketi oldu!

CHP'de ipler gerildi! Cemil, Ekrem'e sarıldı
CHP'de ipler gerildi! Cemil, Ekrem'e sarıldı

Gündem

CHP'de ipler gerildi! Cemil, Ekrem'e sarıldı

CHP'li başkan Özgür Özel'i sallamadı
CHP'li başkan Özgür Özel'i sallamadı

Gündem

CHP'li başkan Özgür Özel'i sallamadı

Aslı Baykal'dan CHP'nin skandal kararına 'Nazi' benzetmesi
Aslı Baykal'dan CHP'nin skandal kararına 'Nazi' benzetmesi

Gündem

Aslı Baykal'dan CHP'nin skandal kararına 'Nazi' benzetmesi

Kent uzlaşısı yok muydu? Bu ne o zaman PKK tutuklusu CHP’li başkana yardımcı oldu
Kent uzlaşısı yok muydu? Bu ne o zaman PKK tutuklusu CHP’li başkana yardımcı oldu

Gündem

Kent uzlaşısı yok muydu? Bu ne o zaman PKK tutuklusu CHP’li başkana yardımcı oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23