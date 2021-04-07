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Siyaset Amirallerin bildirisini destekleyen İYİ Partili Çıray’dan geri adım!
Siyaset

Amirallerin bildirisini destekleyen İYİ Partili Çıray’dan geri adım!

104 emekli amiralin darbe tehdidi içeren skandal bildirisi için “Altına imzamı atıyorum” diyen İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, geri adım attı. Çıray, “Gecenin bir saatinde yapılan böyle bir açıklama, milletimizin şuur altındaki darbe korkusunu tetikleyen bir açıklama olmuştur. Saat olarak, üslup olarak bunu eleştiriyoruz” açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 10:23:00 - 2021-04-07 10:46:17
Amirallerin bildirisini destekleyen İYİ Partili Çıray’dan geri adım!

104 emekli amiral, Kanal İstanbul ve Montrö tartışmalarını bahane ederek hükümeti hedef alan bir bildiri yayınlamış; “Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama riskiyle karşılaşabilecektir” gibi tehdit ve darbe imalarıyla dolu ifadeler kullanmıştı.

"Altına imzamı atıyorum" demişti

Emekli amirallerin, Türkiye’yi ayağa kaldıran bu açıklamasından kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çıray, “Bir tbp. teğmen olarak altına imzamı atıyorum. 103 amiralden Montrö ve Atatürk bildirisi” ifadesini kullanarak bildiriye açık destek vermişti.

"Zamanlaması ve üslubu sorunlu"

İYİ Partili Çıray, “Altına imzamı atıyorum” dediği bildiri konusunda gelen tepkiler üzerine geri adım attı. BBC Türkçe’ye konuşan Çıray, “Açıklanış üslubu olarak tasvip etmiyoruz. Gecenin bir saatinde yapılan böyle bir açıklama, milletimizin şuur altındaki darbe korkusunu tetikleyen bir açıklama olmuştur. Saat olarak, üslup olarak bunu eleştiriyoruz” dedi.

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Yorumlar

sel o

bunların zevzeklik deyil kepazeliktir
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alper

ulan fetocu şerefsiz sen öyle bir hayinsinki bu milete seni untmaycak hayin
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