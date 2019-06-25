Amiral Gemisi Passat yenilendi

Volkswagen Passat’ın en son teknolojilerle donatılan yeni versiyonu yollara çıkmaya hazır. Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) verilerine göre Türkiye’de 2005 yılından bu yana segmentinin lideri olan Passat, daha da şık çizgilere sahip dış tasarımı, verimli motorları, yenilikçi konfor ve güvenlik sistemleri ile başarısını sürdürmeye hazırlanıyor. Yeni Passat, 1.5 lt TSI benzinli, 1,6 lt TDI ve 2,0 lt TDI hacimli dizel motor seçenekleri ve 3 farklı donanım seviyesi ile 2019 yılının 3. çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulacak.