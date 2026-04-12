Amir Timur Müzesi kapılarını yeniden açtı: Türk tasarımcıdan 29 günlük rekor başarı

Müzenin fiziksel ve dijital dönüşümü, Outdoor Factory ortağı ve tasarımcı Sinan Turaman liderliğinde rekor bir sürede tamamlandı. Yaklaşık 3 bin metrekarelik kapalı alana sahip olan üç katlı müze, mimari, grafik ve dijital disiplinlerin birleştirildiği bütünsel bir yaklaşımla sadece 29 günde baştan sona yenilendi.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, bu kısa sürede ortaya konan yüksek kaliteli işçilik ve modern vizyon nedeniyle proje lideri Sinan Turaman’a takdirlerini iletti.

Bilgi merkezinden deneyim merkezine

Daha önce parçalı bir anlatıma sahip olan müze kurgusu, yeni dönemde kronolojik ve tematik bir bütünlüğe kavuşturuldu. Toplam dokuz ana sergi salonunun yeniden ele alındığı projede öne çıkan yenilikler şunlar oldu:

İmmersive Experience (Sürükleyici Deneyim): Ziyaretçilerin Amir Timur’un hayatını ve tarihi etkisini çok duyulu bir atmosferde hissedebildiği özel alanlar oluşturuldu.

Teknolojik Altyapı: Tüm aydınlatma, elektrik ve multimedya sistemleri en son teknolojiyle güncellendi.

Etkileşimli Alanlar: Dijital bilgi panelleri ve interaktif ekranlar sayesinde ziyaretçiler tarihle doğrudan iletişim kurma imkanı buldu.

Erişilebilirlik: Çok dilli içerik yapısı ile müze, uluslararası turistler için çok daha çekici ve anlaşılır hale getirildi.

Mirziyoyev: "Kültürel hafızamızın en önemli hazinesi"

Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, müzenin Özbekistan’ın tarihi ve kültürel hafızasındaki kritik rolüne değindi. Yenilenen müzenin sadece bir sergi alanı değil, aynı zamanda gelecek nesillere miras kalacak modern bir kültür merkezi olduğunu vurguladı.

Taşkent halkının ve turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Amir Timur Müzesi, yeni çehresiyle Orta Asya’nın en modern müzecilik örneklerinden biri olarak gösteriliyor.