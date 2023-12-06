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Gündem Amerika’ya resmen gözdağı verdi: Putin, füzelerle donatılmış Su-35 savaş uçaklarıyla BAE’ye gitti
Gündem

Amerika’ya resmen gözdağı verdi: Putin, füzelerle donatılmış Su-35 savaş uçaklarıyla BAE’ye gitti

Yeniakit Publisher
2023-12-06 15:45:00 -
Amerika’ya resmen gözdağı verdi: Putin, füzelerle donatılmış Su-35 savaş uçaklarıyla BAE’ye gitti

Putin’in uçağının her iki yanında ikişerli gruplar halinde yer alan Su-35S model savaş uçaklarının havadan havaya hedefleri vurabilme yeteneğine sahip R-73 ve R-77 füzeleri taşıdığı görüldü.

 


MOSKOVA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in uçağına Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yolculuğu sırasında füzelerle donatılmış 4 Su-35 savaş uçağı eşlik etti.

Rusya Savunma Bakanlığının yayınladığı videoya göre, Putin’in içerisinde bulunduğu İL-96 model devlet başkanlığı uçağına eşlik etmek üzere savaş uçakları da kalkış yaptı.

Putin’in uçağının her iki yanında ikişerli gruplar halinde yer alan Su-35S model savaş uçaklarının havadan havaya hedefleri vurabilme yeteneğine sahip R-73 ve R-77 füzeleri taşıdığı görüldü.

Rus savaş uçakları Putin’in yolculuğuna başkent Abu Dabi’ye ininceye kadar eşlik etmeyi sürdürdü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakanlıktan yapılan açıklamada, çeşitli sınıflardaki standart havacılık silahlarına sahip Su-35S’lerin uluslararası uçuş boyunca devlet başkanlığı uçağına hava desteği sağladığı kaydedildi.

Uçakların şiddetli yağmur ve sert rüzgarların etkili olduğu zorlu hava koşullarında bir havaalanından kalktığı belirtilen açıklamada, savaş uçaklarının birinci sınıf pilotlar tarafından kullanıldığı belirtildi.

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