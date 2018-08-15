Amerikancı solcular rahatsız! ABD Şaklabanı Merdan başı çekiyor...

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ABD'nin Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırılarına payanda olan sol görünümlü haber siteleri felaket tellallığı yaparak Amerika’nın yanında tavır almaya devam ediyor. Türkiye’nin geçirdiği zorlu süreçte adeta bir bukalemun gibi şekilde şekile girerek, ABD’nin emrine payanda olan ve sürece bağlı olarak kimi zaman FETÖ yanında, kimi zaman PKK/PYD yanında tavır sergileyen Türkiye’de Amerikancı solcular şimdi de Türkiye’nin karşısında ABD ambargosunun yanında tavır aldı.

ABD ŞAKLABANI PKK’LI MERDAN, TÜRKİYE'YE SALDIRIYOR

PKK yanlısı Özgür Gündem’de yazı işleri Müdürlüğü yaptıktan sonra ulusalcı Kanaltürk’e transfer olan Merdan Yanardağ sahibi olduğu haber sitesinden Türkiye’nin izlediği bağımsız politikalara saldırıyor. Kurduğu ABC Gazetesi adlı siteyi ABD Şaklabanı’na çeviren Yanardağ, açıkça ABD ambargosunun yanında saf tutuyor. Günlerdir sahip olduğu site üzerinden Türkiye’ye saldıran Yanardağ, ABC’nin yayınlarıyla felaket tellallığı yapıyor. Daha önce de faizlerin yüzde 23'e çekilsin diyen ABD'li yatırım kuruluşunun sözcülüğünü yapan ABC Gazetesi, yangına körükle gitmeye devam etti.

Yanardağ’ın sahibi olduğu site, dün “Ekonomik çöküş... İşten çıkarmalar başladı, iğneden ipliğe her şeye zam yolda” yalan manşetini attı.

ABD’nin sesi: Solcu Merdan!

"TRUMP TÜRKİYE'DEN BIKTI"

Solculuğu ekmek kapısı haline getiren bianet adlı sözde haber sitesi de Türkiye aleyhine Amerika’nın borazanını üflüyor. Site, ABD'deki görüşmenin ilerlemeyişinden dem vurdu. "Beyaz Saray'daki görüşmede ilerleme yok; "Trump Türkiye'den bıktı" haberiyle adeta Amerikan ağzıyla haberi veren sözde solcu site, tarafını adeta belli etti.

T24'ÜN ALGI OPERASYONU

ABD'nin ekonomik operasyonlarına destek çıkan bir diğer Amerikancı liberal solcu site T24 oldu. 17-25 Aralık yargı-emniyet darbesi sürecinde açıkça Fetullahçı Terör Örgütü'nden yana tavır alan T24, şimdi de Türkiye'ye yönelik ekonomik ambargoların tarafını tutuyor. ABD'nin ekonomik saldırılarının devam edeceğini pompalayan T24, fiyatların yükseleceği algısıyla vatandaşa psikolojik ve algı operasyonlarıyla etkilemeye çalışması dikkat çekti. T24'ün sahibi Doğan Akın, FETÖ'nün ciddi desteğini görmüştü.

Çatlayın, patlayın.. Öldüremediniz, öldüremeyeceksiniz!