THY - Trabzon
0553 313 94 23

Amerikancı solcular rahatsız! ABD Şaklabanı Merdan başı çekiyor...

Türkiye, ABD'nin ekonomik ambargolarına karşı kendi bağımsız siyasetini adım adım hayata geçirirken, bu durum içimizdeki Amerikancı solcuları rahatsız ediyor. Kurduğu ABC Gazetesi ile yayın yapan ABD Şaklabanı Merdan Yanardağ ve benzerleri ABD ile birlikte Türkiye'ye saldırıyor.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 11:58
Amerikancı solcular rahatsız! ABD Şaklabanı Merdan başı çekiyor...

 yeniakit.com.tr 

ABD'nin Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırılarına payanda olan sol görünümlü haber siteleri felaket tellallığı yaparak Amerika’nın yanında tavır almaya devam ediyor. Türkiye’nin geçirdiği zorlu süreçte adeta bir bukalemun gibi şekilde şekile girerek, ABD’nin emrine payanda olan ve sürece bağlı olarak kimi zaman FETÖ yanında, kimi zaman PKK/PYD yanında tavır sergileyen Türkiye’de Amerikancı solcular şimdi de Türkiye’nin karşısında ABD ambargosunun yanında tavır aldı.

ABD ŞAKLABANI PKK’LI MERDAN, TÜRKİYE'YE SALDIRIYOR

PKK yanlısı Özgür Gündem’de yazı işleri Müdürlüğü yaptıktan sonra ulusalcı Kanaltürk’e transfer olan Merdan Yanardağ sahibi olduğu haber sitesinden Türkiye’nin izlediği bağımsız politikalara saldırıyor. Kurduğu ABC Gazetesi adlı siteyi ABD Şaklabanı’na çeviren Yanardağ, açıkça ABD ambargosunun yanında saf tutuyor. Günlerdir sahip olduğu site üzerinden Türkiye’ye saldıran Yanardağ, ABC’nin yayınlarıyla felaket tellallığı yapıyor. Daha önce de faizlerin yüzde 23'e çekilsin diyen ABD'li yatırım kuruluşunun sözcülüğünü yapan ABC Gazetesi, yangına körükle gitmeye devam etti.

 abc gazeetsi manset

 Yanardağ’ın sahibi olduğu site, dün “Ekonomik çöküş... İşten çıkarmalar başladı, iğneden ipliğe her şeye zam yolda” yalan manşetini attı.

 ABD’nin sesi: Solcu Merdan!

"TRUMP TÜRKİYE'DEN BIKTI"

Solculuğu ekmek kapısı haline getiren bianet adlı sözde haber sitesi de Türkiye aleyhine Amerika’nın borazanını üflüyor. Site, ABD'deki görüşmenin ilerlemeyişinden dem vurdu. "Beyaz Saray'daki görüşmede ilerleme yok; "Trump Türkiye'den bıktı" haberiyle adeta Amerikan ağzıyla haberi veren sözde solcu site, tarafını adeta belli etti.

 bianet twitter

T24'ÜN ALGI OPERASYONU

ABD'nin ekonomik operasyonlarına destek çıkan bir diğer Amerikancı liberal solcu site T24 oldu. 17-25 Aralık yargı-emniyet darbesi sürecinde açıkça Fetullahçı Terör Örgütü'nden yana tavır alan T24, şimdi de Türkiye'ye yönelik ekonomik ambargoların tarafını tutuyor. ABD'nin ekonomik saldırılarının devam edeceğini pompalayan T24, fiyatların yükseleceği algısıyla vatandaşa psikolojik ve algı operasyonlarıyla etkilemeye çalışması dikkat çekti. T24'ün sahibi Doğan Akın, FETÖ'nün ciddi desteğini görmüştü.

Çatlayın, patlayın.. Öldüremediniz, öldüremeyeceksiniz!

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 11:58
  1. T24
  2. bianet
  3. doğan akın
  4. ABC gazetesi
  5. abd şaklabanı
  6. Merdan Yanardağ
  7. PKK

YORUM YAZ

  • yusufyusuf24 dk önce
    bunun gibi kanı bozuklar nasıl oluyorda bu ülkede iş yapabiliyorlar anlamak mümkün değil kardeşim.Maliye,belediye,tapu ve herne kurum varsa niye duruyor gereken neyse yapılsın kardeşim yeter artık kendi içimizde yaşayıp kuyumuzu kazanlardan bıktık da
  • ssseeessseee1 sa önce
    BU AHLAKSIZLAR KAPITALIZM KARSITI USAKLIGINI YAVSAKLIGINI YATIKLARI ÜLKELERE DOKUNDUNMU BIR YERLERI KASINIYOR BUNLAR MÜSTEMLEKEUSAKLARI BIZ BAGIMSIZ TÜRKIYE DEN BAHSEDIYORUZ
  • BOYKOTT ISRAELBOYKOTT ISRAEL47 dk önce
    Birisi solcu birisi liberal..bunlar yasayan mizah..Ey solcu liberal sapiklar bende uzayliyim ama banada inanan yok..hahaha..sizler önce "insan" olmayi ögrenin ey ruhlari cürük beyinleri kücük siyonistlerin gönüllü itleri sizi..EVET gönüllü itlersinizNOKTA
  • KAKAMOKOKAKAMOKO35 dk önce
    SIYONISTLERDEN SOLCU OLURMU EGER SOLCU OLURSANEDEN EMPERYALIST ÜLKELERE SIGINIYORLAR VE ORADA YÜX HAYAT SÜRDÜRÜYORLAR BUNLAR BALON SOLCULARIDIR IGNEYI BATIRDIGINDA PUF DERLER EMPERYALISLERIN CÖPLÜGÜNDE ÖTERLER ISTE ISMI SOLCULUK MAKSAT HAINLIK.
  • levent topçulevent topçu1 sa önce
    ABD nin yetiştirdiği baronlar, vatan haini köpekler. rusya onları nasıl temizledi ise, bizimde temizlememiz şarttır. türkiye ve dünya ülkeleri artık ABD şeytanından bıktı. onlarında ABDnin helak edilmesi şart olmuştur. herkes elinden geleni yapıp, katkı sağlamalı bu sürece. ABD nin çöküşü başladı artık geri dönüşü yok bunun.dünya sancılı bir dönemden geçerken şeytana karşı birleşmeli ülkeler.
  • GolgeAdamGolgeAdam54 dk önce
    Boyle seyleri haber yapmanin mantigini cozemiyorum.Adamlarin reklamini yapiyorsunuz burda.
  • Kul HakkıKul Hakkı1 sa önce
    Bizde bu herifin hainliklerinden bıktık..!
  • tsts1 sa önce
    herkes ttutuklu yargılanıyor haydar baş serbest.
  • SelimSelim1 sa önce
    Bu T24 zaten fetönün yayın organı gibi çalışıyor neden erişime engel kararı çıkartmazlar bu siteler için anlamıyorum..
  • MehmetMehmet1 sa önce
    soysuz vatan millet haini
  • kadir semih sak kadir semih sak 1 sa önce
    bunlar maaşlı hainler..müslüman değil-vatansever değil..bitmez bu hainler..bunlarla ilgili bakanlık kurulmalı.çok acil başkanım..
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Terör örgütü PKK'nın sözde köy sorumlusunun cezası beli oldu
  1. Terör örgütü PKK'nın sözde köy..
  2. Terör örgütü PKK, 52 Kürt siyasetçiyi..
  3. ABD gazetesinden 'Türkiye NATO'dan..
  4. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi drone..
  5. İşte "Türkiye ekonomisinin düzeleceği..
  6. Başlarına 14 milyon TL ödül konulan 18..
  7. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan..
  8. Putin'den K. Kore liderine..
  9. Yabancılara konut satışı patladı!..
  10. Kocaeli'de terör operasyonu: 3 kişi..
  11. Amerika'nın yaptırımlarına 533 milyon..
  12. Eş zamanlı operasyonlarda binlerce..
  13. Venüs cep telefon fiyatı nedir?
  14. K. Irak'tan Türkiye'ye kaçak giren..
  15. Mevlüt Çavuşoğlu: Herkes dolardan..
  16. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik..
  17. Çocukların bulduğu su, köylüleri..
  18. 'O kimseyi incitmez' dediği oğlu eceli..
  19. Nihat Genç CHP'yi bombaladı! "Muharrem..
  20. Bakan Pekcan: Karşılık vereceğiz
Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız
Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?