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Dünya

Amerikan polisini görünce kamet getirip ters takla attı

ABD'de devam eden protestö gösterilerinde bir Müslüman, polise karşı kamet getirip ters takla attı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 13:50:00 -

ABD'de George Floyd'un öldürülmesinin ardından yaşanan protesto gösterileri her geçen dakika yayılarak devam ediyor.

Siyahi Amerikalılar, sokaklarda polis şiddetine karşı eylemlerini sürdürüyor.

ABD'de sokakta eylem yapan bir Müslüman ise, polise verdiği tepki ile gündem oldu. Siyahi Müslüman genç, polise karşı kamet getirdi. Ardından ters takla attı.

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