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Aktüel Amerikan-İslam İlişkileri Konseyinden, Biden'a "ilk 100 günde özgürlükleri ve adaleti tesis" çağrısı
Aktüel

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyinden, Biden'a "ilk 100 günde özgürlükleri ve adaleti tesis" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 22:37:30 -
Amerikan-İslam İlişkileri Konseyinden, Biden'a "ilk 100 günde özgürlükleri ve adaleti tesis" çağrısı

NEW YORK (AA) - Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), ABD’nin seçilmiş başkanı Joe Biden'a, göreve geldiği ilk 100 gün içinde ülkede özgürlükleri geri getirmesi ve adaleti tesis etmesi çağrısında bulundu.

Amerika’nın en büyük Müslüman sivil özgürlükleri ve savunma örgütü CAIR, Biden yönetimine yönelik "İlk 100 gün: Amerikalı Müslümanların Haklarının Geri Getirilmesi ve Tüm Amerikalılar için Adaletin Geliştirilmesi" başlıklı rapor yayımladı.

"Biden-Harris Yönetimi için En Üst Düzey Politika Reformu Önerileri" alt başlıklı 38 sayfalık raporda, yeni yönetimden, ülkede Müslüman Amerikalılara yönelik "ulusal güvenlik" adı altında uygulanan casusluk ve terör listesi uygulamalarının sonlandırılması istendi.

- "Biden yönetimi, yeni girişimleri benimseme fırsatına sahip"

Raporda, çeşitlilik için yeni yönetimde Müslümanlara da yer verilmesi istenirken, ülkedeki okul ve iş yerlerinde dini özgürlüklerin desteklenmesi, tutuklanan Müslümanların anayasal haklarının savunulması gibi talepler de dile getirildi.

Ülkede cezai adalet sisteminin reforme edilerek, azınlıklara ve göçmenlere yönelik ırkçılığa karşı da mücadele edilmesi istenen raporda, dış politika konusunda Çin, Hindistan, Myanmar, Suudi Arabistan ve İsrail gibi ülkelerde insan hakları ihlallerinin ele alınması talep edildi.

CAIR Başkanı Nihad Awad, raporla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Biden yönetiminin, önceki yönetimlerin sebep olduğu zararları gidermenin yanında, Amerikan Müslümanları da dahil, ülkedeki herkesin haklarını koruyan ve saygı gösteren yeni girişimleri benimseme fırsatına sahip olduğuna inanıyoruz."


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