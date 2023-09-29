Amerikan hükümeti kapanırsa ABD’de ne olacak?

Mali durumunuzu ABD hükümeti gibi yönetiyor olsaydınız, birçok hizmet kapanmadan birkaç saat önce faturalarınızı ödemek isterdiniz. Aksi halde karanlıkta oturup beklemek zorunda kalırdınız.

ABD Kongresi 1 Ekim’de mevcut faturalarını ödemek için fon ayırmadı. Söz konusu çıkmaz ABD liderlerinin borç limiti krizi nedeniyle karşı karşıya kaldığı sorunlara benziyor. ABD’nin olağanüstü miktardaki kamu borcu azalmıyor. Ancak bürokratik çıkmaz nedeniyle maaş ödemeleri, operasyonel ve hizmet ödemeleri gecikiyor.

Yahoo Finance’in haberinde Washington yönetiminin anlaşmaya varamaması halinde olası bir kapanmanın insanları bireysel olarak nasıl etkileyeceğine dikkat çekildi:

Öğrenci kredileri

Hükümetin kapanması öğrenci kredisi alanlar için büyük bir etkiye sahip olabilir. Amerikan hükümeti Eğitim Bakanlığı çalışanları da dahil olmak üzere çalışanların büyük çoğunluğunu geçici olarak işten çıkarabilir.

2021’de ABD Eğitim Bakanlığı (DOE) hükümetin kapanması halinde uygulanacak bir acil durum planı yayınlamıştı. Buna göre DOE çalışanlarını yalnızca önemli hasarların engellenmesini ve gerekli desteğin sağlanması için görevlendirecek. Kapanmanın uzun süre devam etmesi halinde ise personelin yüzde 11’inden fazlası kapanma sırasında geri çağırılmayacak.

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Böyle bir durumda DOE operasyonlarının durma noktasına gelmesi beklenir. Diğer bir deyişle kredi ve hibe başvurularının onaylanması ve ödemelerin sağlanması süreçleri tıkanacaktır.

Bazı zorunlu finansmana sahip DOE programları kapanma sırasında ödeme yapabilir. Ancak bu ödemelerin de kısa bir süreliğine fonların yeteri kadar olması halinde yapılacağı öngörülüyor.

Federal programlar ve sosyal güvenlik hizmetleri

Amerikalılar için hayati önemi olan sosyal güvenlik çekleri ve elektronik ödemeler hükümet kapansa bile teslim edilebilir. Medicare ve Madicaid programlarının da federal fonlardaki düşüşlerden korunması bekleniyor. Diğer bir deyişle Amerikalı emekliler aylık sosyal güvenlik ödemelerini almaya devam edebilecek ve sağlık yardımları kesintiye uğramayacak.

Seyahat

Havaalanı güvenliği ve hava trafik kontrolleri gibi kritik olarak kabul edilen alanlardaki birçok federal görevli hükümetin kapanması halinde çalışmaya devam edecek. Ancak yine de havaalanlarında daha uzun bekleme sürelerine hazırlıklı olunması gerekiyor.

Son kapanma sırasında kontrol noktaları uzamış, uçuşlar gecikmiş ve seyahatlerde diğer aksaklıklar yaşanmıştı.

Amerikalılar seyahat konularıyla ilgili diğer hizmetlerde de sorun yaşayabilir. Örneğin pasaportunu güncellemek isteyen veya vize alması gereken Amerikalılar için hizmetler her ne kadar devam ediyor olsa da işleyişin çok daha yavaş olması bekleniyor. Ek olarak ulusal parkların ve müzelerin kapanması veya sınırlı hizmet sunması da öngörüler arasında.

Ekonomi ve yatırımlar

Kapanmanın bireysel yatırımlar ve ekonomiler üzerindeki etkisi kapanmanın uzunluğuna bağlı olacak. Hükümet ödemelerinin gecikmesiyle Kongre liderleri konuyu hızlı bir şekilde çözerse etki sınırlı olabilir.

Goldman Sachs anketine göre, iki haftadan biraz fazla süren 2013 hükümet kapanması sırasında, Amerikalıların %40'ı tüketici harcamalarını azalttı.

Hisse senedi ve tahvil piyasaları için, yatırımcı duyarlılığı kısa vadede sarsılabilir. Bu geçici bir piyasa volatilitesi anlamına gelebilir. Diğer bir deyişle Amerikalı bireysel emeklilik yatırımcılarının fonlarını kontrol etmeyi azaltması gerekebilir. YahooFinance haberinde uzun vadeli yatırımların kapanma haberleri nedeniyle satılmasının yanlış olacağı belirtiliyor. Zira muhtemelen kapanmadan sonraki haftalarda piyasalar muhtemelen arayı kapatacaktır.

Sabit gelir yatırımcıları için iyi haberse faiz ve tahvil ödemelerinin yapılmaya devam edeceği olabilir.

Devlet memuru maaşları

Hükümetin kapanması durumunda anlaşmaya ulaşılıp yeniden açılma gerçekleşene kadar hayati olmayan federal memurların maaş ödemeleri yapılmayacak. Sözleşmeli çalışanlar ve hükümete hizmet veren özel sektör şirketleri de bu süreçte ödeme alamayabilir

Pentagon Basın Danışmanı Yardımcısı Sabrina Singh bu hafta yaptığı açıklamada, “Askerler ücret almadan göreve gidebilir. Asker aileleri de elbette etkilenecektir” dedi. Singh maaş çeklerini alamayan askerler için bu sorunun yiyecek, çocuk bakımı ve diğer tüm harcamaları anlamına geldiğini söyledi.