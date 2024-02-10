Amerikan F-22 mi, Rus Su-27 mi? Çarpıcı karşılaştırma! 'Rakip bile olamazlar'

ABD'de savaş uçakları hakkındaki kıyaslamalar devam ederken, hangi uçağın birbirine üstünlük sağlayacağı konusundaki tartışmalar sonuçlanmadı. ABD basınında yer alan bir haberde, F-22 Raptor ve Su-27'ler hakkında dikkat çeken bir yorum geldi. Nationalinterest analizinde Su-27'lerin F-22 Raptor'lara rakip olamayacağı belirtildi.

Dünyada yaşanan küresel geriliminin gölgesi altında dünyada savunma yatırımları son sürat devam ediyor. Bu bağlamda ülkelerin savaş sahasındaki avcıları kıyaslanıyor. ABD'den bu tartışmaları alevlendirecek bir analiz geldi. Uzman isim, Su-27 ile F-22 Raptor'u karşı karşıya getirdi. Çarpıcı analizde, Su-27'lerin F-22 Raptor'lara rakip olamayacağı ifade edildi.

F-22 RAPOR İLE SU-27'Yİ KIYASLADI

Rusya'nın güçlü Su-27 savaş uçağı otuz yılı aşkın süredir görevlerde kullanılıyor. Zaman zaman kendini çeşitli tartışmaların için bulan savaş uçağı ile ilgili ABD basınından dikkat çeken bir analiz geldi. İşte detaylar

F-15 EAGLE'A KARŞI OLARAK TASARLANDI

NATO tarafından "Flanker" olarak adlandırılan Sovyet dönemi platformu, başlangıçta Amerika'nın rakip uçak gövdelerine, özellikle de dördüncü nesil Grumman F-14 Tomcat ve McDonnell Douglas F-15 Eagle'a karşı olarak tasarlandı.

Su-27'nin eski bir platform olduğu belirtilen analizde, "Su-27 yaşlanıyor olabilir ancak bu müthiş savaşçı, savaşta aktif rol oynamaya devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

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SU-27 ÖZELLİKLERİ

Su-27, Amerikan B-52 ve B-1 bombardıman uçaklarına saldırmak için tasarlandığından, platformun geniş bir menzili var.

Mühimmat açısından Su-27, 30 mm'lik topuna ek olarak 10'a kadar füze veya füze ve bomba kombinasyonunu taşıyabiliyor.

Su-27 ayrıca, pilot aydınlatma radar uyarı alıcısı ve bireysel uçaklar için gelişmiş elektronik karşı önlem paketi de dahil olmak üzere bir dizi gelişmiş sensör ve karşı önlemle donatıldı.

Rusya'nın Su-27'si dünya çapındaki en iyi dördüncü nesil savaşçılardan biri olarak kabul ediliyor.

Geniş menzili ve silah taşıma yetenekleriyle savaş uçağı, Eagle gibi dördüncü nesil Amerikan uçak gövdelerine karşı çıkabilecek kadar iyi donanıma sahip.

Uzmanlar Su-27'nin ne kadar 4. nesil uçaklarla yarışabileceğini belirtse de beşinci nesil F-22 Raptor veya F-35 Lightning II platformlarıyla başa çıkamayacağını ifade ediyor.