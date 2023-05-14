Amerikan düşünce kuruluşu: 'Seküler Kürtler bizden, Dindar Kürtler Erdoğan'dan yana'

Amerikan merkezli Gatestone Institute'de yer alan bir yazıda, "Seküler Kürtler bizden ama İslamcı Kürtler ise Erdoğan'ı destekliyor" şeklinde ifadeler yer aldı.

FETÖ ve YPG’nin fikirlerine yer veren Amerikan düşünce kuruluşu Gatestone Institute, HÜDA PAR’ı hedef alan bir yazı yayınladı.

ABD yönetimi üzerinde etkili olan Center ForSecurity Policy adlı kuruluşun yayınladığı "Artık müttefik değil: Erdoğan’ın yeni Türk halifeliği ve Batı’ya karşı yükselen yeni cihatçı tehdit" isimli kitapta, Türkiye'ye yönelik yaptırım ve darbe çağrılarına destek veren Türkiyeli yazar Burak Bekdil'in imzasını taşıyan yazısı Gatestone Institute'da yayınlandı.

Aydın Doğan döneminde Hürriyet Gazetesi’nde yazan ve Türkiye savunma sanayisi karşıtı analizlerle tanınan Burak Bekdil, ABD'nin Orta Doğu'daki işgallerini meşrulaştıran Middle East Forum'un da sıkı bir destekçisi.

YPG ve FETÖ fikirlerine yer veren Gatestone Institute, beş yıl boyunca Türkiye karşıtlığı ile tanınan ABD Başkanlığı Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton tarafından yönetildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Burak Bekdil, HÜDA PAR’a en ağır eleştiri ve yakıştırmalarda bulunurken, terör örgütü PKK için ise hiçbir şey dememesi dikkatlerden kaçmadı.

SEKÜLER KÜRTLER BİZDEN İSLAMCILAR ERDOĞAN’DAN YANA

ABD için “biz” ifadesini kullanan eski Hürriyet yazarı Burak Bekdil, yazısında PKK ve bileşenlerini, "Bizim müttefikimiz olanlar seküler Kürtler.” HÜDA PAR için ise “İslamcı Kürtler Erdoğan'ı destekliyor. Erdoğan, sırf seçimleri kazanmak için radikal bir grup olduğu bilinen HÜDA PAR ile anlaştı.”

Mekalenin devamında, “Eğer Erdoğan 14 Mayıs'ta kazanırsa, ilk defa radikal İslamcılarmeclise girecek. Bir NATO ülkesinin meclisinde bunlar mı olacak? Batılı diplomatların Ankara'daki ana gündem konusu. Hepsi şok içinde.” İfadelerine yer verildi.

TÜRKİYE DÜŞMANI YAZAR

Burak Bekdil, kendisi de Türk olduğu halde Amerikan Gatestone Institute’da sürekli olarak Türkiye karşıtı yazılar kaleme alıyor. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki ve Ege’deki haklarına karşı çıkan Burak Bekdil, Yunanistan’ı destekliyor.

Türkiye’nin tarafsız Ukrayna politikasını “Putin’in müttefikleri” olarak nitelendiren Burak Bekdil, “Yunan-Fransız-Amerikan ittifakı, Türkiye’yi savuşturacaktır” ifadelerini kullanıyor.

FETÖ’nün ve terör örgütü PKK/YPG’nin iftiralarını da destekleyen Burak Bekdil, “Türkiye IŞİD ile kol kola” iftirasını yazan isimler arasında.

FETÖ’nün 15 Temmuz darbesi için ise Burak Bekdil, doğrudan “Erdoğan yaptırdı” dedi, FETÖ’cüleri akladı.

Öte yandan Burak Bekdil, PKK için “terör örgütü” ibaresini kullanmıyor.