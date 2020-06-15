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Aktüel

Amerikan Beyaz Kelebeği ile 12 ilçede mücadele ediliyor

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede üst yapı çalışmalarını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 12:15:35 -
Amerikan Beyaz Kelebeği ile 12 ilçede mücadele ediliyor

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede üst yapı çalışmalarını sürdürüyor.


Gebze Belediyesi ilçede ihtiyaç görülen alanlarda üst yapı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sıcak asfalt, parke, kaldırım, tretuvar imalatı çalışmalarına hız verdi. Çalışmalar kapsamında Barış ve Mevlana mahallelerinde çalışma yaptı. Barış Mahallesi 1804/3 Sokak ve bağlantılarında sıcak asfalt çalışması yapan ekipler ayrıca, Mevlana Mahallesi 868 Sokak’ta da parke ve tretuvar çalışmasını gerçekleştirdi. Ekipleri çalışmaların devamında Mevlana Mahallesi’nde kaldırım imalatı ve parke yol çalışması yaptı.

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