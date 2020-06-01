'Amerikan Baharı'nda ilk OHAL haberi geldi

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde 46 yaşındaki siyahi Amerikalı George Floyd'un polis memuru Derek Chauvin tarafından öldürülmesi sonucu başlayan ve 'Amerikan Baharı' olarak nitelendirilen protestolar, ülke genelinde şiddetini arttırarak devam ediyor.

Teksas'ta protestolar sırasında şiddetin ve yağmanın artması nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

"Protestolar şiddet olaylarına dönüşmüştür"

Teksas Valisi Greg Abbott, yaptığı açıklamada protestolar sebebi ile tüm eyalette olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Vali, "Tüm Teksaslılar ve Amerikalılar protesto hakkına sahiptir. Ancak başkalarına karşı şiddet uygulanması ve mülke zarar verilmesi kabul edilemez. Eyalette yapılan protestolar şiddet olaylarına dönüşmüştür.

"Barışçıl eylem yapanlar seslerini duyurmaya devam edebilir"

Kamu güvenliği korumamız ve mülke verilen zararları önlemeliyiz. Bu yüzden federal ajanlara Teksas Barış Gücü olarak hizmet etmelerine ve insanların güvenliğini sağlamaları için yetki veriyorum. Barışçıl bir şekilde eylem yapanlar seslerini duyurmaya devam edebilir" dedi.