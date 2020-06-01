‘Amerikan Baharı’nda flaş gelişme! Washington'da tüm iletişim kesildi
ABD hükümetinin, başkent Washington’da tüm iletişimleri yerel saatle 01.00 ve 06.00 arasında kestiği ifade edildi.
ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde 46 yaşındaki siyahi Amerikalı George Floyd'un polis memuru Derek Chauvin tarafından öldürülmesi sonucu başlayan protestolar, ülke genelinde şiddetini arttırarak devam ediyor.
Minnesota’da başlayan protestolar tüm ülkeye yayılınca, birçok eyalette polis gücünün yetersiz kalması sonucu Ulusal Muhafızlar da sokağa indi.
Washington’da tüm iletişim kesildi
'Amerikan Baharı' olarak nitelendirilen olayların ardından Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin, başkent Washington’da tüm iletişimleri yerel saatle 01.00 ve 06.00 arasında kestiği ifade edildi.