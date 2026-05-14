Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Amerikan askerleri Somali'de 5 sivili öldürdü

ABD'nin gece saatlerinde Somali'de gerçekleştirdiği baskında en az 5 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD ordusunun Somali'de yeni bir sivil katliamına imza attığı bildirildi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre dün gece saatlerinde ABD güçleri, Mogadişu yönetimine bağlı özel kuvvetlerle birlikte bir yerleşime baskın gerçekleştirdi.

Somali'nin güneyindeki Orta Şabel bölgesinde yer alan Gambole kasabasına düzenlenen baskını gerçekleştiren güçler, Baledogle'deki ABD üssünden hareket etti.

Ortak askeri güçler, baskından önce kasabayı havan toplarıyla bombaladı.

 

Bombardımanda ve baskında en az 5 sivil hayatını kaybederken çok sayıda sivil de yaralandı.

ABD askerleri ayrıca bölge sakinlerine ait çok sayıda evi ve diğer yapıları ateşe verdi.

Mogadişu yönetimi ise saldırıda "Eş Şebab'ın hedef alındığını" savundu.

ABD'nin Somali'de sivilleri ve sivil altyapıyı doğrudan hedef alan saldırılar gerçekleştirdiği biliniyor.

ABD savaş uçakları Nisan ayında ülkenin güneyindeki Kunyo Barrow yerleşimindeki sivil bir elektrik tesisini hedef almıştı.

Ocak ayında da Saakow yerleşimine hava saldırısı düzenlenmiş, saldırıda bölgede bulunan bir su arıtma tesisi vurulmuştu.

Kaynak: Mepa News

