  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Amerikalıların kişisel geliri azalırken harcamaları arttı

Amerikalıların kişisel gelirleri, mayısta bir önceki aya göre yüzde 4,2 azalırken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 8,2 arttı - Kovid-19 salgınının etkilemeye devam ettiği verilere ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde kişisel gelirlerin yüzde 6 azalması, harcamaların ise yüzde 9 artması yönündeydi

Yeniakit Publisher
2020-06-26 16:17:46 -
Amerikalıların kişisel geliri azalırken harcamaları arttı

WASHINGTON (AA) - ABD'de kişisel gelirler, mayısta aylık yüzde 4,2 azalırken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 8,2'lik artış gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede kişisel gelirler mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,2 azaldı. Nisanda yüzde 10,8'lik artış kaydeden veriye ilişkin piyasa beklentisi, mayısta yüzde 6 azalması yönündeydi. Amerikalıların kişisel gelirlerinde mayıs ayında yaşanan düşüş, Ocak 2013'ten bu yana kaydedilen en yüksek azalış oldu.

Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları ise mayısta toparlanma göstererek aylık yüzde 8,2 arttı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle nisan ayında yüzde 12,6 oranında rekor bir düşüş gösteren kişisel tüketim harcamalarının, mayısta yüzde 9 artması bekleniyordu.

Kişisel gelir ve tüketim harcamalarına ilişkin verilerde mayısta yaşanan değişimde Kovid-19 salgını etkili olmaya devam etti. Bu dönemde hükümetin sağladığı destek ödemelerinin nisan ayına göre azalış göstermesiyle gelirler azalırken, salgına karşı alanın önlemlerin gevşetilmesi, ekonomik faaliyetin normalleşmeye başlamasıyla harcamalar arttı.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise mayısta aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 0,5 arttı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de mayısta aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 1 yükseldi.

Gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki aylık değişim, piyasa beklentisinin altında gerçekleşirken, yıllık değişim beklentinin biraz üzerinde seyretti. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin bu dönemde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 0,9 artması bekleniyordu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2007 model Fiat Palio
Satılık 2007 model Fiat Palio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı