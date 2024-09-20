Amerikalılar Trump’ın mitinginde dehşeti yaşadı! Gizli Servis bilerek müdahale etmemiş

Miting sırasında Trump'ın hemen arkasındaki bölümde oturan 6 miting katılımcısı, gözleri tahriş olduktan sonra tıbbi yardım almak zorunda kaldıklarını News 4'e açıkladı.

Katılımcılardan biri olan Mayra Rodriguez, kampanya etkinliğinin ertesi sabahı gözlerine sürekli soğuk bez koymasını gerektirecek kadar acı içinde olduğunu belirtti. Rodriguez, "Gözlerimi açmaya çalıştığımda hiçbir şey göremiyordum" diye açıkladı.

Gizli Servis müdahale bulunmadı

News 4'ün haberine göre, Gizli Servis konudan haberdar edilmemiş ancak Trump’ın güvenliği konusunda herhangi bir endişesi olmadığı gerekçesiyle müdahale bulunmadı.