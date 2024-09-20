Amerikalılar Trump’ın mitinginde dehşeti yaşadı! Gizli Servis bilerek müdahale etmemiş
ABD eski Başkanı Donald Trump'ın Arizona'nın Tucson kentinde düzenlediği mitinge katılanlardan birkaçının etkinlik sonrasında tuhaf göz yanması semptomları yaşadığını iddia etmesinin ardından konu gizemli bir hal almaya başladı.
Miting sırasında Trump'ın hemen arkasındaki bölümde oturan 6 miting katılımcısı, gözleri tahriş olduktan sonra tıbbi yardım almak zorunda kaldıklarını News 4'e açıkladı.
Katılımcılardan biri olan Mayra Rodriguez, kampanya etkinliğinin ertesi sabahı gözlerine sürekli soğuk bez koymasını gerektirecek kadar acı içinde olduğunu belirtti. Rodriguez, "Gözlerimi açmaya çalıştığımda hiçbir şey göremiyordum" diye açıkladı.
Gizli Servis müdahale bulunmadı
News 4'ün haberine göre, Gizli Servis konudan haberdar edilmemiş ancak Trump’ın güvenliği konusunda herhangi bir endişesi olmadığı gerekçesiyle müdahale bulunmadı.