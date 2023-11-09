Amerikalılar kötüleşen finansal koşullar nedeniyle Biden’ı suçluyor

Amerikalılar, 2020 seçimlerinden bu yana kötüleşen mali durumları nedeniyle Başkan Joe Biden'ı suçluyor.



ABD’de başta yüksek enflasyon olmak üzere birçok olumsuz ekonomik gelişme, Amerikalıların finansal koşullarının giderek kötüleşmesine neden oluyor. Bu durum, Amerikalıların günah keçisi olarak Biden yönetimini suçlamasına neden oluyor.

Finansgundemcom’un derlediği bilgilere göre, Amerikalıların yarısı mali durumlarının 2020 seçimlerinden bu yana kötüleştiğini söylüyor ve bunun için Başkan Joe Biden'ı suçluyor.

Oy tercihlerinde belirleyici

MarketWatch’tan Hannah Erin Lang’ın haberine göre, 2024 başkanlık seçimlerine bir yıl kala çoğu Amerikalı, ekonominin durumunun oylarını belirlemede etkili olacağını söylüyor.

Amerikalılar gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde ekonomiye çok dikkat ediyor ve büyük bir kısmı şu ana kadar Başkan Joe Biden'ın yaklaşımından hemen hemen hiç fayda sağlayamadıklarını söylüyor. Bankrate'in yeni bir anketine göre, Amerikalıların yarısı mali durumlarının 2020 seçimlerinden bu yana kötüleştiğini söylüyor.

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Anket, durumlarının iyileşmediğini paylaşan katılımcıların yüzde 45'inin, kötü mali durumlarından en azından kısmen Başkan Biden’ın sorumlu olduğunu söylediğini gösteriyor. Üçte birinden biraz fazlası ise suçu Kongre'ye atarken, yüzde 27'si Fed'i işaret ediyor. Ankete katılan 10 kişiden yaklaşık dördü ise yetersiz ekonomik ilerleme nedeniyle liderlerin hiçbirini suçlamadıklarını belirtiyor.

Artan yaşam maliyeti ve azalan kısa vadeli tasarruflar

Ankette, artan yaşam maliyeti ve azalan kısa vadeli tasarrufların da aralarında bulunduğu faktörler, katılımcılar için finansal zorluklar yaratan faktörler arasında yer alıyor. Anket, kendi mali durumları ne olursa olsun, Amerikalıların ezici çoğunluğunun gelecek yıl ekonominin gidişatına çok dikkat edeceğini gösteriyor.

Neredeyse 10 Amerikalıdan dokuzu, ekonominin gidişatının 2024 seçimlerine giderken kendileri için önemli bir karar alma faktörü olacağını ifade ediyor.

Bankrate'in kıdemli ekonomi analisti Mark Hamrick, “Ekonominin gelecek 12 ay boyunca içinde bulunduğu kötü durum, Başkan Biden'ın 'Bidenomics' markasını ilan etmesinin akıllıca olup olmadığını belirlemeye yardımcı olabilir” diyor.

Ekonomik büyümeye rağmen kötümserlik sürüyor

Anket, devam eden harcamalara ve üçüncü çeyrekteki etkileyici ekonomik büyümeye rağmen Amerikalıların ekonomiye ilişkin görüşlerinde inatla kötümser kalmayı sürdürdüğünü gösteren son raporlarla da örtüşüyor.

Michigan Üniversitesi'nin tüketici duyarlılığı göstergesi Ekim ayında keskin bir düşüş göstererek Mayıs ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Tatil alışveriş sezonunda perakende satışların güçlü olacağına dair göstergelere rağmen tüketiciler, tatile girerken kendi mali durumlarının ne kadar iyi olduğu konusunda karışık sinyaller veriyor.

Bu, The New York Times ve Siena College tarafından yakın zamanda yapılan bir anket de, mücadele alanı olan beş önemli eyalette eski Başkan Donald Trump'ın ardından gelen Başkan Biden için kötü haberlere işaret ediyor. Bankrate anketine göre Cumhuriyetçiler’in son başkanlık seçimlerinden bu yana mali durumlarının kötüleştiğini söyleme ihtimali Demokratlara göre iki kat daha fazla seyrediyor.

Ekonomik değerlendirmelerde ideolojik etki

İnsanların ekonomiyle ilgili düşünceleri partizan çizgide olma eğiliminde oluyor ve bu durum Beyaz Saray'da kimin olduğuna dair hissiyatları hakkında mevcut ekonomik eğilimlerden daha fazlasını söyleyebiliyor. Ağustos ayında yapılan bir CBS News anketi, Demokratların yüzde 52'sinin ekonomiyi ‘iyi’ olarak değerlendirdiğini, Cumhuriyetçilerin ise yüzde 15'inin bu şekilde bir değerlendirmede bulunduğunu ortaya koyuyor.

Gallup anketine göre, 2023 yılının başında Demokratların gelecek yıl ABD ekonomisi için olumlu gelişmeler olacağını tahmin etme olasılıkları Cumhuriyetçilere göre çok daha yüksekti. Demokratların yüzde 36'sı ‘ekonomik refah’ öngörürken Cumhuriyetçilerin yüzde 4'ü bu tahminde bulunuyordu.

Michigan Üniversitesi tüketici duyarlılığı anketine göre, 2017 yılında, Donald Trump göreve geldikten hemen sonra, Demokratlar arasında gelecek altı aya ilişkin beklentiler neredeyse tarihi en düşük seviyelere düşerken, Cumhuriyetçilerin beklentileri rekor seviyeye yakındı.

Hamrick, yaptığı açıklamada, “4 Amerikalıdan 3'ü kişisel mali durumlarının ya daha kötü ya da hemen hemen aynı olduğunu söylerken, Başkan Biden için risk, ekonomide itibardan çok suçlanma riski gibi gözüküyor. Fakat seçim gününe kadar daha gidilecek uzun bir yol var” diyor.