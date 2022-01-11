Amerikalı ve İsrailli uzmanlardan şok "İran" itirafı

Münübe Yılmaz

Amerikan The New Yorker dergisinde İran’ın balistik füze teknolojisinin gösterdiği gelişime dair çarpıcı bir makale yayınlandı. Robin Wright tarafından kaleme alınan makalede İran füzelerinin ABD için ciddi bir tehdit olduğu belirtildi. İsrail Füze Savunma Teşkilatı'nın ilk başkanı Uzi Rubin’in kendisine “İran'ın füze programı Pakistan'ınkinden çok daha ileride” dediğini yazan Wright, “Uzmanlar İran'ı, 1980'lerde Tahran'ın kendi programının tohumlarını ekmesine yardımcı olan Kuzey Kore ile mukayese ediyorlar. ABD’deki Middlebury Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü'nden Jeffrey Lewis, İran'ın bazı füzelerinin Kuzey Kore’nin füzelerinden daha üstün olduğunu söyledi. Hatta askeri uzmanlar, Pyongyang yönetiminin bugünlerde İran füze teknolojisi satın alıyor olabileceğine inanıyorlar” ifadelerini kullandı.