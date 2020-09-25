Amerikalı senatörlerden Netflix'e 'Uygur Türkleri' mektubu

Beş Amerikan Cumhuriyetçi senatör, film ve TV şov platformu Netflix'e bir mektup göndererek Çin'in Uygur Türklerini ihlallerini savunan Çinli yazar Liu Cixin'i dizi çekmemeye çağırdı.

Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki gerilim devam ederken, beş Cumhuriyetçi senatör Netflix'in duyurduğu yeni bir diziye tepki gösterdi.

Tennessee Senatörü Marsha Blackburn liderliğindeki senatörler mektuplarında Çinli yazar Liu Cixin'in "Pekin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslümanlara karşı ihlallerini savunduğunu" söylediler.

3 kitaplık diziyi bir diziye dönüştüreceğini açıklayan Cixin'in kararını Netflix'e gözden geçirmesi çağrısında bulunan senatörler, "Sincan'daki vahşet apaçık olduğunda böyle bir karar gönül rahatlığıyla alınamaz. Bu karar suça ortaklıktır. ifadesini kullandılar.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki tartışmalı kamplar

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin kimlik ve kültür ihlalleri uluslararası kamuoyu tarafından eleştirildi. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı yerlerde en az 1 milyon kişinin gözaltına alındığı ancak uluslararası kamuoyunun "yeniden eğitim kampları" olarak tanımladığı tahmin ediliyor.

Pekin yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kaç kampın bulunduğu, orada kaç kişinin bulunduğu ve bu insanlardan kaçının sosyal hayata döndüğü hakkında bilgi vermiyor.

Temmuz 2019'da, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 22 üye devleti, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine ve diğer azınlıklara yönelik muamelesini eleştiren ve kitlesel tutuklamaları durdurma çağrısında bulundular.

BM ve diğer uluslararası kuruluşlar kampların incelemeye açılmasını istediler, Çin şimdiye kadar az yabancı diplomat ve basın mensubunun birkaç kampı kısmen görmesine izin verdi. Çinli yetkililer, BM yetkililerinin doğrudan bilgi için bölgeyi inceleme taleplerini reddettiler.