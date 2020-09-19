Amerikalı müze çalışanı 2500 yıllık mumyayı istismar etti!

Amerika Washington’da bir müze görevlisi 2500 yıllık bir mumya cinsel saldırı gerçekleştirdiği iddiasıyla tutuklandı.

Amerikalı 44 yaşındaki James Monroe, son dokuz yıldır ünlü müzede gece bekçisi olarak çalışıyordu ve iki yıl önce boşanana kadar neredeyse örnek bir işçi olarak görülüyordu.

Meslektaşlarına göre, birdenbire depresyona girdi ve oldukça garip davranmaya başladı.

Üst düzey amiri mumyalardan birinde 2 farklı hasar olduğunu gördü ve bunun üzerine güvenlik kamerası görüntülerini izlemeye başladı.

Kameradaki görüntüleri görünce dehşete düşen amiri durumu polis ekiplerine bildirdi.

Görüntülere göre Monroe, bir gece çıplak vaziyette mumyaya saldırdı. Bunun üzerine konuyu yetkililere sevk eden amir 44 yaşındaki çalışanını kovdu.

Monroe, mahkemeye sevk edilmek üzere karakola götürüldü.