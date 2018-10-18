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Amerikalı küstah Coni Türkiye'ye akıl verdi: Çare IMF

Ekonomik saldırılarla Türkiye'yi IMF bataklığa çekmek isteyenler niyetlerini açık açık beyan ediyor.

18 Ekim 2018 Perşembe 20:51
Amerikalı küstah Coni Türkiye'ye akıl verdi: Çare IMF

Geçtiğimiz aylar dolar spekülatif ataklarla 7 liranın üzerine kadar çıktı. Bu durumun Türkiye ekonomisini çökerteceğini düşündüler ancak yapılan hamleler sonucu saldırılar önemli ölçüde püskürtüldü.

Niyetlerinden vazgeçmeyenler 'Türkiye ekonomisi batıyor' algısını oluşturmaya devam ediyor.

"Türkiye ekonomik krizin henüz başında"

Amerika'nın Sesi adlı sitede 'Türkiye ekonomik krizin henüz başında' başlığıyla bir haber servis edildi. Haberde Jacob Kirkegaard isimli ekonomistin görüşlerine yer verildi.

"Türkiye'de şirketler batacak"

Kirkegaard, Türkiye ekonomisinin son dönemlerde giderek düzeldiği görüşüne katılmadığını söyledi. Kirkegaard'a göre yakında Türkiye'de şirketler batmaya başlayacak.

Ayrıca Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı'nın yeterli olmadığını belirten ekonomist, Türkiye'nin içinde bulunduğu 'kriz'den kurtulması için tek çaresinin IMF'ye gitmek olduğunu açıkladı.

"Pakistan'ın yaptığı gibi Türkiye de IMF'ye gitmeli"

Kirkegaard, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bana kalırsa Türkiye’nin kısa ve orta vadede sorunları aşması için IMF’in kapısını çalması gerekiyor. Ancak bu şekilde uluslararası yatırımcının güveni yeniden tesis edilebilir. IMF de tabii bunun karşılığında çok şey isteyecek. Bunlar da Erdoğan hükümetinin uyguladığı ekonomik politikaların ana unsurlarıyla uyuşmayan talepler olacak. IMF’in desteğini almak için de ana paydaşlar yani Amerika ve Avrupa Birliği ile iyi ilişki içinde olmak gerekecek. Pakistan’ın yaptığı gibi Türkiye’nin de IMF’e gitmesi lazım."

 

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 20:51
  1. IMF
  2. Avrupa Birliği
  3. Pakistan
  4. Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı
  5. Amerika
  6. Jacob Kirkegaard

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