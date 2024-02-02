Amerikalı bir genç böyle isyan etti! Amerika, Avrupa hayali kuranlara rehber niteliğinde…

Amerika’da haftada 40 saatten fazla çalışarak sadece kirasına kazandığının yarısından fazlasını veren genç, ağlayarak nasıl geçindiğini anlattı. İşte Amerikalı gencin o sözleri…

“Haftada 40 saatten fazla çalışıyorum. Gün doğarken evden çıkıyorum. Gece eve geliyorum. Haftanın 7 günü böyle. Ayda 2000 dolar kazanıyorum, sadece evin kirasına 1660 dolar veriyorum. Yoruldum, bıktım artık bundan. Ben de insan gibi yaşamak istiyorum.”

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