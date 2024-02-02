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Sosyal Medya Amerikalı bir genç böyle isyan etti! Amerika, Avrupa hayali kuranlara rehber niteliğinde…
Sosyal Medya

Amerikalı bir genç böyle isyan etti! Amerika, Avrupa hayali kuranlara rehber niteliğinde…

Yeniakit Publisher
2024-02-02 08:39:00 -

Türkiye algı yaparak şov peşinde koşup Avrupa, Amerika hayali kuranlara rehber niteliğinde bir video yayınlayan Amerikalı genç kız, yaşadığı zorlukları böyle anlattı.

Amerika’da haftada 40 saatten fazla çalışarak sadece kirasına kazandığının yarısından fazlasını veren genç, ağlayarak nasıl geçindiğini anlattı. İşte Amerikalı gencin o sözleri…

“Haftada 40 saatten fazla çalışıyorum. Gün doğarken evden çıkıyorum. Gece eve geliyorum. Haftanın 7 günü böyle. Ayda 2000 dolar kazanıyorum, sadece evin kirasına 1660 dolar veriyorum. Yoruldum, bıktım artık bundan. Ben de insan gibi yaşamak istiyorum.”

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Yorumlar

Ekrem

Niye burdaki ablalar abiler -Yurtdışında üç ay çalışınca evini arabanı alabiliyosun diyodu

Şener

Haftada 40 saat mi? Burada 45 saat.
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