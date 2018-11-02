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Amerika'dan Venezuela'ya "altın" yaptırımı

Trump, Venezuela'ya altın sektörünü hedef alan yaptırımlar uygulanması için Başkanlık Kararnamesine onay verdi.

02 Kasım 2018 Cuma 08:25
Amerika'dan Venezuela'ya "altın" yaptırımı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın internet sitesinde yayımlanan Başkanlık Kararnamesi'nde, ABD Hazine Bakanlığı'na Venezuela'nın altın sektörüne yaptırım getirilmesi talimatını verdi.

Kararnamede, ABD Dışişleri ile istişare edilerek uygulanacak yaptırım kararının, "Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro ve çevresindekilerin ülkenin zenginliklerini kendi çıkarları için kullandığı, Venezuela'nın altyapısının ve doğal kaynaklarının kötü ekonomi yönetimi ve usulsüz madencilik uygulamalarıyla yağmalandığı ve Venezuelalıların temel ihtiyaçlarının yerine getirilmemesi nedeniyle ortaya çıkan bölgesel göçmenlik krizi" gerekçesiyle alındığı kaydedildi.

Başkan Trump, imzaladığı kararnameyle ABD Hazine Bakanlığa yaptırımları altın haricindeki diğer sektörleri de kapsayacak şekilde genişletme yetkisi de verdi.

Yaptırımlar çerçevesinde, Amerikalıların Venezuela'nın altın sektöründe faaliyet gösteren ve Venezuela hükümetiyle direkt ya da dolaylı yoldan aldatıcı işlemler yapan özel ve tüzel kişilerle ticari ilişkilerinin yasaklanacağı bildirildi.

ABD Hazine Bakanlığının kararname çerçevesinde yaptırım listesine alınacak kişi ve kuruluşları gelecek günlerde açıklaması bekleniyor.

Ekonomistler, Venezuela'nın altın sektörünün yaptırımlara tabi tutulmasının halihazırda zor günler geçiren ülke ekonomisini daha da kötüleştirebileceği uyarısında bulunuyor.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 08:25
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Beyaz Saray

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