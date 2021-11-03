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Dünya Amerika’dan BAE’ye çağrı: Üretimi artırın!
Dünya

Amerika’dan BAE’ye çağrı: Üretimi artırın!

Dünyanın bazı ülkelerinde yaşanan akaryakıt krizi Amerika’yı da olumsuz etkiliyor. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, BAE’ye ‘petrol üretimini artırın’ çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 05:16:00 -
Amerika’dan BAE’ye çağrı: Üretimi artırın!

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Blinken'ın İskoçya'nın Glasgow kentinde devam eden 26'ncı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) marjında Al Nahyan ile bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bakan ve Dışişleri Bakanı Lübnan ve Suriye'deki gelişmeleri görüştü. Bakan Blinken ayrıca, Sudan halkının demokrasi özlemlerine ABD'nin güçlü desteğini yineledi ve Sudan'ın sivil geçiş hükümetinin derhal yeniden görevine dönmesine izin verilmesinin gerektiğini vurguladı."

İkili ve bölgesel güvenlik konularının da ele alındığı ifade edilen açıklamada, "Bakan, ABD'nin dengelenmiş bir enerji piyasası oluşturma konusunda endişeli olduğunu belirtti ve BAE gibi önemli enerji üreticilerini, Kovid-19 salgını sonrasında enerji piyasaları ve ekonomik koşullar normalleşene kadar üretimi daha da artırmaya çağırdı." ifadesine de yer verildi.

 

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