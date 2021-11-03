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Dünya Amerika’daki yüksek enflasyonun nedenini Biden açıkladı
Dünya

Amerika’daki yüksek enflasyonun nedenini Biden açıkladı

Koronavirüs salgını dünya ekonomilerini sarsmaya devam ederken ABD Başkanı Biden’den, ülkedeki yüksek enflasyonun nedenine ilişkin bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 03:41:00 -
Amerika’daki yüksek enflasyonun nedenini Biden açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, koronavirüs salgının tedarik zincirini etkilemesi nedeniyle fiyat artışlarının meydana geldiğini ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, İskoçya'nın Glasgow kentindeki 26'ncı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP26) ardından düzenlediği basın toplantısında, ABD'de artan enflasyona ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Bir gazetecinin ABD'deki fiyat artışlarını sorması üzerine Biden, "Fiyatların yükselmesinin önemli nedeni, Kovid-19'un tedarik zincirini etkilemesidir." yanıtını verdi.

Artan petrol ve gaz fiyatları için ise Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nü (OPEC) suçlayan Biden, petrol ve gaz fiyatlarındaki artışın "OPEC ülkelerinin daha fazla petrol pompalamayı reddetmesinin bir sonucu" olduğunu söyledi.

Biden, Çin'in Glasgow'daki iklim zirvesine katılmayarak büyük bir yanlış yaptığını ve bu nedenle etkisini kaybettiğini söylemişti.

 

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