Amerika'da sahibinden 'az kullanılmış' 8,5 milyon dolara satılık F-16

ABD’nin Florida eyaletinde jet kiralama ve satış firması JeatLease Palm Beach, 1980 model F-16A/B Block 20 tipi savaş uçağını sivil satışa çıkardı. Şirket, gece görüş kaskı ve GPS güdümlü silah kullanma kabiliyeti bulunan, son güncellemelerle 8 bin saat daha uçabilen F-16’ya 8,5 milyon dolar (49 milyon lira) fiyat koydu. Amerikan medyasında yer alan bazı haberlerde, şirketin 2017-2018'de Hollanda ve Belçika gibi NATO üyesi ülkelerden onlarca ikinci el F-16 satın aldığı belirtildi.

Şirketin satış listesinde CASA C-295 askerî uçaklarının yanı sıra C-130 Herkül askerî nakliye uçakları, AH-1 Süper Kobra taarruz helikopterleri ve Black Hawk tipi helikopterlerin UH-60A, UH-60L ve S-70A serileri de dikkati çekti. JeatLease Palm Beach’in internet sayfasında, C-130 tipi uçak 15 milyon dolardan (86.5 milyon lira) satışa çıkarılırken savaş helikopterlerine 2 ila 6 milyon dolar (11.5 ila 34.5 milyon lira) fiyat verildiği görüldü.