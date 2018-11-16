0553 313 94 23

Amerika'da polis, bir elini kelepçelediği şahsı silahla vurarak öldürdü

Bir elinden kelepçelediği zanlı diğer elini vermek istemeyince göğsünden 3 kurşunla vurdu.

16 Kasım 2018 Cuma 21:40
Amerika'da polis, bir elini kelepçelediği şahsı silahla vurarak öldürdü

ABD'nin Oklahoma eylaetinde meydana gelen olayda, zanlının bir elini kelepçeleyip diğer elini uzatmasını isteyen polis memuru, bu isteği karşılık bulmayınca talihsiz adamı göğsünden vurarak öldürdü.

Oklahoma Muskogee'de yaşanan olay bir polisin üzerinde bulunan kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. Aldığı bir ihbar nedeniyle olay yerine intikal eden polis memuru, içeri girdiğinde bir diğer polis memururun şüpheliyi gözaltına altına almaya çalıştığını görüyor.

Birçok suçtan aranan 36 yaşındaki Andrew Kana'nın bir elini kelepçeleyen Ron Yates isimli polis memuru, Kana'dan diğer elini de uzatmasını istiyor ancak Kana buna yanaşmıyor. Kana'nın şüpheli hareket ettiğini düşünen polis memuru o anda silahını ateşleme başlıyor ve Kana kanlar içinde yere düşüyor.

Kana'nın yerde kalmasının ardından gözyaşlarını tutamayan polis memuru Ron Yates amirine "Hiç kimseyi vurmak istemedim şef" diyerek pişmanlığını dile getiriyor. 

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 21:40
  1. abd
  2. polis
  3. kelepçe
  4. silah
  5. infaz
  6. oklahoma

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    NYT: ABD'nin Suudilerle olan suç ortaklığı artık bitmeli
    1. NYT: ABD'nin Suudilerle olan suç..
    2. Evinizde sıvı sabun yapmak gayet kolay
    3. Amerika'da polis, bir elini..
    4. Sivas'ta korkunç kaza: 1 ölü, 5 yaralı
    5. Terörün yaşattığı acılara tabutla..
    6. Ah kalbim.. Nedir senden çektiğim?
    7. Motosiklet sürücüsü ölümden döndü!..
    8. Gaziantep’teki kaçak içki operasyonu:..
    9. Ankara'da piyasa değeri 120 bin lira..
    10. May’e güven oylaması isteği
    11. 7 soruna ev usulü 7 reçete
    12. Erken seçim iddiaları İsrail'i..
    13. Bu halini unutun! İşte 19 yaşındaki..
    14. New York borsası düşüşle başladı
    15. Kırklareli'nde kaçak avlanan 16 saka..
    16. AK Parti'lileri taşıyan araç kaza yaptı!
    17. 'Bu takımda oynamayan gidecek'
    18. Gerilimi tırmandıracak hamle: Rumlar..
    19. Sivas'ta devrilen TIR'daki koyunları..
    20. Hakkari'de 30 bölge ‘özel güvenlik..
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    "Erdoğan ile Gökçek görüştü" dedi ve ekledi: Aday olabilir!
    "Erdoğan ile Gökçek görüştü" dedi ve ekledi: Aday olabilir!
    AK Parti anketinde şok detay! Erdoğan tek tek arıyor
    AK Parti anketinde şok detay! Erdoğan tek tek arıyor
    Fuat Oktay geri adım atmadı! 2 kez geldi ama...
    Fuat Oktay geri adım atmadı! 2 kez geldi ama...

    Günün Karikatürü

    16 Kasım 2018
    İki belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldı
    İki belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldı
    Yeni dolar hamlesi! Bugün resmen başladı
    Yeni dolar hamlesi! Bugün resmen başladı