Amerika'da polis, bir elini kelepçelediği şahsı silahla vurarak öldürdü

ABD'nin Oklahoma eylaetinde meydana gelen olayda, zanlının bir elini kelepçeleyip diğer elini uzatmasını isteyen polis memuru, bu isteği karşılık bulmayınca talihsiz adamı göğsünden vurarak öldürdü.

Oklahoma Muskogee'de yaşanan olay bir polisin üzerinde bulunan kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. Aldığı bir ihbar nedeniyle olay yerine intikal eden polis memuru, içeri girdiğinde bir diğer polis memururun şüpheliyi gözaltına altına almaya çalıştığını görüyor.

Birçok suçtan aranan 36 yaşındaki Andrew Kana'nın bir elini kelepçeleyen Ron Yates isimli polis memuru, Kana'dan diğer elini de uzatmasını istiyor ancak Kana buna yanaşmıyor. Kana'nın şüpheli hareket ettiğini düşünen polis memuru o anda silahını ateşleme başlıyor ve Kana kanlar içinde yere düşüyor.

Kana'nın yerde kalmasının ardından gözyaşlarını tutamayan polis memuru Ron Yates amirine "Hiç kimseyi vurmak istemedim şef" diyerek pişmanlığını dile getiriyor.