Amerika'da petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık veriler, 10-16 Kasım döneminde bir önceki haftaya göre ABD'de petrol sondajkulesi sayısında 2 artış olduğunu gösterdi.

Böylelikle geçen hafta 886 olan ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 888'e çıktı.

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısındaki artışın ardından, cuma günü ham petrol fiyatlarında yükseliş yaşandı.

Dünya genelinde en yaygın olarak kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 66,83 dolardan tamamlarken, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı 56,78 dolardan kapandı.