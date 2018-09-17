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Amerika'da kasırga nedeniyle uzun benzin kuyrukları oluştu

Kasırga sebebiyle yaklaşık 1 milyon kişinin elektriksiz kaldığı doğu kıyısında birçok akaryakıt istasyonu kapalı, açık olanların önünde ise insanlar bidonlarla bekliyor.

17 Eylül 2018 Pazartesi 11:45
Amerika'da kasırga nedeniyle uzun benzin kuyrukları oluştu

ABD'nin doğu yakasını etkisi altına alan ve tropik depresyon kategorisine düşürülen Florence kasırgası nedeniyle Kuzey Carolina'daki benzinliklerde çok uzun kuyruklar oluştu. 

Kasırga nedeniyle dükkanların ve benzin istasyonlarının büyük çoğunluğunun kapalı olduğu Kuzey Carolina eyaletinin Havelock bölgesinde, halihazırda açık bulunan istasyon ve marketlerin önünde uzun kuyruklar oluştuğu gözlendi.

Bölgede kepenk açan bazı benzinliklerdeki kimi araç sahiplerinin bidonlarla benzin depoladığı görüldü.

Benzin kuyruklarının oluştuğu yerlere asayişi sağlamak üzere polis sevk edildi.

Bu arada, New York Times'ın haberinde, dün itibarıyla Kuzey Carolina genelinde yaklaşık 15 bin kişinin barınaklara yerleştirildiği, Güney Carolina'da ise barınaklardaki kişi sayısının bin 200 olduğu belirtildi.

Kasırga nedeniyle biri 3 aylık bebek 17 kişi öldü

Tropik depresyon kategorisine düşülen kasırganın yol açtığı sel ve  şiddetli rüzgarlar sebebiyle Kuzey Carolina'da 11, Güney Carolina'da da 6 kişinin  öldüğü açıklanmış, hayatını kaybedenlerden en sonuncusunun 3 aylık bir bebek  olduğu ve yaşadıkları evin üzerine devrilen ağaç nedeniyle öldüğü ifade  edilmişti. 

Kuzey Carolina'daki Cape Fear Nehri'nin de sularının gittikçe  yükseldiği ve bir iki gün içinde taşabileceği duyurulmuş ve su baskını  tehlikesine karşı nehir çevresindeki 2 bin 800 ev için tahliye uyarısı  yapılmıştı.

Yaklaşık 1 milyon kişi elektriksiz kaldı

Kasırga nedeniyle Kuzey ve Güney Carolina'da birçok evi su bastığı  belirtilmişti.

Yetkililer, sel sularının bir metreye ulaşabileceği uyarısında  bulunurken, 2 eyalette bir milyondan fazla kişi elektriksiz kalmıştı. 

Yaklaşık 10 milyon kişiyi etkileyebileceği belirtilen kasırganın, 170  milyar dolarlık hasara neden olabileceği tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 11:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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