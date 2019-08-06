Amerika'da borsa endeksleri toparlanma aşamasında
Çin ve Amerika arasındaki ticaret savaşının etkilerinin azalması ile ABD Borsaları toparlanma sürecine girdi.06 Ağustos 2019 Salı 20:02
Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşının etkilerinin azalması ile ABD Borsaları toparlanma sürecine girdi.
BUGÜNKÜ ENDEKS AÇILIŞLARI
Pazartesi gününü yüzde 3 düşüş ile kapanan S&P 500 Endeksi bugün yaklaşık yüzde 1'e yakın yükseldi. Nasdaq Endeksi açılışta yüzde 1'in üzerinde ve Dow Jones Sanayi Endeksi açılışta yüzde 0.62 yükseldi.
"DÖVİZ MANİPÜLATÖRLÜĞÜ" SUÇLAMASI
Çin para birimi yuanın dolar karşısında değer kaybetmesiyle pazartesi günü küresel finans piyasalarda sert satışlar yaşanmıştı. Bugün ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Pekin yönetimi, "Döviz manipülatörlüğü" yapmakla suçlandı.
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