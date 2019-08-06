Amerika'da borsa endeksleri toparlanma aşamasında Çin ve Amerika arasındaki ticaret savaşının etkilerinin azalması ile ABD Borsaları toparlanma sürecine girdi.

Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşının etkilerinin azalması ile ABD Borsaları toparlanma sürecine girdi. BUGÜNKÜ ENDEKS AÇILIŞLARI Pazartesi gününü yüzde 3 düşüş ile kapanan S&P 500 Endeksi bugün yaklaşık yüzde 1'e yakın yükseldi. Nasdaq Endeksi açılışta yüzde 1'in üzerinde ve Dow Jones Sanayi Endeksi açılışta yüzde 0.62 yükseldi. "DÖVİZ MANİPÜLATÖRLÜĞÜ" SUÇLAMASI



Çin para birimi yuanın dolar karşısında değer kaybetmesiyle pazartesi günü küresel finans piyasalarda sert satışlar yaşanmıştı. Bugün ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Pekin yönetimi, "Döviz manipülatörlüğü" yapmakla suçlandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.