Amerika'da bir silahlı saldırı daha! Üniversitede dehşet anları
Amerika'daki eğitim kurumlarında yaşanan silahlı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Pensilvanya'daki Lincoln Üniversitesi'nde yaşanan dehşette 6 kişi yaralandı, 1 kişi öldü.
Polis, Pennsylvania'nın Oxford kentindeki Lincoln Üniversitesi'nde düzenlenen hafta sonu etkinliğinde silahlı saldırı düzenlendiğini bildirdi. Ülke medyasına göre saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Bölge Savcısı Chris de Barrena-Sarobe, ateşli silah bulunduran bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Bölge yetkilileri, şu anda olayı planlı bir toplu silahlı saldırı olarak değerlendirmiyor.
Barren-Sarobe, silahlı saldırının Lincoln Üniversitesi'nde düzenlenen bir futbol maçının ardından yapılan kutlamalar sırasında gerçekleştiğini sözlerine ekledi.
Kolluk kuvvetleri olayla ilgili soruşturma başlattı.