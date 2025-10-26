  • İSTANBUL
Dünya Amerika'da bir silahlı saldırı daha! Üniversitede dehşet anları
Amerika'da bir silahlı saldırı daha! Üniversitede dehşet anları

Amerika'daki eğitim kurumlarında yaşanan silahlı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Pensilvanya'daki Lincoln Üniversitesi'nde yaşanan dehşette 6 kişi yaralandı, 1 kişi öldü.

Polis, Pennsylvania'nın Oxford kentindeki Lincoln Üniversitesi'nde düzenlenen hafta sonu etkinliğinde silahlı saldırı düzenlendiğini bildirdi. Ülke medyasına göre saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Bölge Savcısı Chris de Barrena-Sarobe, ateşli silah bulunduran bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Bölge yetkilileri, şu anda olayı planlı bir toplu silahlı saldırı olarak değerlendirmiyor.

Barren-Sarobe, silahlı saldırının Lincoln Üniversitesi'nde düzenlenen bir futbol maçının ardından yapılan kutlamalar sırasında gerçekleştiğini sözlerine ekledi.

Kolluk kuvvetleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

