Amerika ve AB ülkelerinde Filistin’e destek büyüyünce Biden İsrail'e 'dur' dedi

Başkan Biden, yaklaşık 200 kişilik bir gruba seslenirken bir kadın sözünü keserek, Biden’dan ateşkes çağrısında bulunmasını istedi. Kendisini bir haham olarak tanıtan kadın ayağa kalkarak, "Sayın Başkan, eğer Yahudi halkını önemsiyorsanız, bir haham olarak, ateşkes çağrısı yapmanızı istiyorum” dedi.

Biden ise kadına karşılık olarak, “Bence bir duraklamaya ihtiyacımız var” diyerek, bunun “mahkumları çıkarmak için zaman kazandıracağını” söyledi.

Associated Press haber ajansına göre Beyaz Saray yetkilileri, daha sonra Biden'ın sözleriyle Hamas'ın elindeki rehineleri bırakmasını ve yardımı kastettiğini açıkladı.

"Sisi ve Netanyahu'yu ben ikna ettim"

Konuşmasını bölen kadının salondan çıkarılmasının ardından ABD Başkanı, yaşanan çatışmaların “karmaşık” bir konu olduğunu ve insanların duygularını anladığını dile getirdi.

Biden, "Bu, İsrailliler için inanılmaz derecede karmaşık. Müslüman dünyası için de inanılmaz derecede karmaşık. Ben en başından beri iki devletli bir çözümü destekledim” dedi.

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Konuşmasında Hamas'ın bir terör örgütü olduğunu da vurgulayan Biden, Gazze’ye yardım girmesi konusunda hem Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi’yi hem de İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’yu ikna edenin kendisi olduğunu vurguladı.

Beyaz Saray “ateşkes” çağrısı yapmıyor

Beyaz Saray, Gazze’de ateşkes çağrısı yapmıyor ancak yardımların ulaştırılması için “insani aralara ihtiyaç olduğunu” bildiriyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby dün yaptığı açıklamada, Biden'ın yeni atadığı İsrail Büyükelçisi Jack Lew'in yakında Ortadoğu'ya gönderileceğini ve "ABD'nin Filistinli sivillerin karşı karşıya kaldığı kötüleşen insani koşulları ele almak üzere insani bir duraklama için gerekli koşulları yaratma çabalarını desteklemekle görevlendirileceğini” söyledi.

İsrail'in Washington Büyükelçisi Michael Herzog dün NewsNation kanalında yayınlanan "The Hill" programına verdiği demeçte, Gazze'ye daha fazla yardım yapılması çağrılarına yanıt olarak, gerekli yardımların yapıldığını, “acil bir durum olmadığını" söyledi.

İsrail, 7 Ekim'de Hamas'ın 1400 kişinin ölümüne ve 239 kişinin rehin alınmasına neden olan saldırılarından bu yana Gazze'yi bombalıyor. Hamas’ın kontrolündeki Gazze’de bulunan sağlık yetkililer, İsrail'in misilleme bombardımanının başlamasından bu yana 8 bin 700'den fazla kişinin öldüğünü açıkladı.