Amerika Suriye’den çekilmeyi tartışıyor! Ortadoğu’da oyun kurucu Türkiye

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Türkiye, İsveç’in NATO üyeliği, Suriye’deki terör örgütlerine yönelik kararlı duruşu, İsrail’e karşı yürüttüğü açık ve perde arkası diplomasisi, Türk Cumhuriyetlerini birleştirmeye dönük hamleleri, Karabağ operasyonu, Ukrayna savaşı, Arap ülkelerine yönelik hamleleri, Afrika’daki tutumu ve Rusya-Çin-İran’daki etkili diplomasisiyle oyun kurucu ülke olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Türkiye’nin sürdürdüğü ince ve kararlı diplomasi çabaları sayesinde ABD, Suriye’den çekilmeyi tartışmaya başladı. ABD Savunma Bakanlığı Irak’tan çekilme sürecine ilişkin da Bağdat’la görüşüyor.

Türkiye'nin kararlı duruşu işleri değiştirdi

akit’e konuyu değerlendiren AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, “ABD’nin bölgede ileriye dönük çok büyük hesapları var. Bu nedenle kısa sürede çekilmesi beklenmese de bunun değerlendirilmeye başlanması önemli bir aşamayı işaret ediyor. Bilindiği gibi ABD Körfez Savaşları sonrasında Irak’ı parçaladı. İkinci aşamada da Suriye’yi parçalayıp, Türkiye’den toprak koparıp bir terör devleti kurmayı hedefledi. Türkiye eğer Irak’a ve Suriye’ye geçip sınır ötesi operasyonlar yapmasaydı bölgede hayata geçirilmek istenen planlara müdahale edemezdi. Türkiye’nin kararlı duruşu ve ne pahasına olursa olsun terör devletine izin vermeyeceğini göstermesi işleri değiştirdi. 15 Temmuz darbe girişiminden kısa süre sonra 2016 yılında Kuzey Suriye’de düzenlenen sınır ötesi operasyonlar başarılı oldu. Oradaki emperyalist hesaplar bozuldu. Türkiye’nin savunma sanayinde, ekonomi alanında gelişimini hızlandırması, bölgedeki etkisini de artırdı. Geçmiş dönemlerde hükümetler kısa ömürlü olduğu için dış politikamız da uzun ömürlü olmuyordu. Ama uzun süreli AK Parti iktidarlarında dış politikamızda istikrar sağlandı. ABD bölgeden çekilse bile çıkarlarını koruyacak bir takım unsurları orada bırakmak isteyecektir. Rusya da bölgeden çekilirse, bölgede yeni bir dönem başlayacaktır” dedi.

Türkiye ABD ve İsrail'in emellerine izin vermedi

Güvenlik Stratejileri Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Zelka da “İsrail’i bir ur gibi Müslüman Devletlerin arasında ayakta tutan ve ona sınırsız destek veren ABD, özellikle bu ülke vasıtasıyla Ortadoğu’yu şekillendirmeye çalışıyor. Bu nedenle bölgede derin hesapları bulunan bu ülkenin kısa vadede çekilmesini mümkün olmamakla birlikte, bunu Pentagon’da, Beyaz Saray’da tartışmaya başlaması bile önemli bir gelişmedir. Türkiye’nin ABD’nin bölgedeki hedeflerini tahakkuk ettirmesine imkan vermeyecek şekilde giriştiği başarılı harekatlar ve sonrasında takip ettiği politikalar çok önemli. Türkiye ABD ve İsrail’in bölgedeki emellerini hayata geçirmelerine izin vermedi. Bunda Türkiye’nin kararlı ve ince diplomasisinin etkisi büyüktür. Trump bölgeden çekileceğini duyurmuştu. Ancak onun ardından göreve gelen Joe Biden ‘öyle bir şey yok. Yakın zamanda da çekilme olmayacak’ dedi. Ama Ortadoğu’da şartlar hızla değişiyor. Türkiye’nin yürüttüğü ince diplomasinin, ABD’nin Suriye ve Irak’tan çekilmeyi gündeme almak zorunda kalmasına neden olduğunu düşünebiliriz” dedi.