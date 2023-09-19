Amerika sizi kurtaramayacak! MİT Münbiç’e girdi örgütün sözde Münbiç sorumlusunu öldürdü.

Türkiye'nin terörle mücadelesi başarılı şekilde devam ediyor.

Düzenlenen operasyonlarla eli kanlı terör örgütlerinin kökü adeta kazınıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Tek bir terörist kalmayıncaya dek.." anlayışıyla süren operasyonlardan güzel haberler geliyor.

MİT'ten sözde yönetici kadrolarına operasyon

Güvenlik güçleri yurt içi, sınır ve sınır ötesinde operasyonlarını sürdürürken, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) da terör örgütünün sözde yönetici kadrolarını hedef alıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu kapsamda başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Teröristleri komuta eden Uman Derviş hedef oldu

MİT’in saha ajanlarının hedefinde bu kez, ‘Şervin Derik’ kod adlı terörist Uman Derviş yer aldı.

Terörist Derviş, Türk güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen eylemlerde ve Türkiye’de eylem yapmak için eğitilen teröristleri komuta ettiği öğrenildi.

Korumalarıyla birlikte öldürüldü

Teknik ve fiziki takibin ardından MİT, saha ajanlarına talimat verdi.

Ardından terörist için beklenen son gelmiş oldu ve Münbiç’teki yeri tespit edildi.

Bunun üzerine düzenlenen başarılı operasyonla korumalarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Teröristin örgüt içi eylemleri

Sara/Şervin Derik/Şervin Serdar kod adlı isimleri kullanan Uman Derviş, örgütün kırsal kadrolarına 1998 yılında katılmış olup PKK/KCK içerisinde özel güç birimine seçilerek suikast, sabotaj, bomba yapımı gibi kapsamlı askeri eğitimler almıştı.

1998-2014 yılları arasında Irak’ta farklı alanlarda sorumlu düzeyde görevler üstlenmiş ve PKK’nın şehir eylemlerini organize eden Şehit Salih Metropol Birimi’nde sorumlu düzeyde faaliyet yürütmeye başlamıştı. 2014 yılında ise Gare’de Suriye’den Irak’a aktarılan örgüt mensuplarının aktarımı ve askeri eğitimleri akabinde Suriye’ye dönüşlerini organize etmişti.

Metropol eylemlerini organize etti

Şehirde gizlenme eğitimleri alan Şervin Derik, 2015 yılında Türkiye’ye gelerek İzmir’de örgütsel faaliyetler yürütüp tekrar Suriye’ye kaçmıştı. 2015-2016 yıllarında terör örgütü YPG adına Avrupa’ya giderek bazı ülkelerin yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştiren Şervin Derik, 2019-2021 yıllarında Irak’ta örgüt mensuplarının eğitimlerini organize etmişti.

2021 yılında ise Suriye’ye geçerek YPG istihbaratının dış ilişkiler sorumlusu olmuş ve akabinde Münbiç Eyaleti Genel Sorumlusu olarak faaliyet yürütmeye başlamıştı.

Örgütte bulunduğu süre zarfında çeşitli görevler üstlenmesine karşın metropol eylemlerini organize eden birimdeki görevinden hiç ayrılmamış ve örgütte görev yürüttüğü yerlerde beraberindeki örgüt mensuplarından özel seçtiği teröristleri Türkiye’ye eylem gerçekleştirmek üzere bizzat eğitmeye devam etmişti.