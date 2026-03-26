Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşlerimizin acısına seyirci kalamayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Toplantımıza yapacağınız değerli katkılardan dolayı hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tüm teşkilatımızın geçmiş bayramını tebrik ediyorum.

12 Şubat'ta yaptığımız toplantımızda, Ramazan ayını manasına uygun şekilde dolu dolu geçirmenizi istediğimi ifade etmiştim. Ocağı yanmayan tek bir ev bile varsa onları bulmanızı rica etmiştim. Teşkilatımız bizi bu Ramazan da mahcup etmedi.

Ramazan boyunca tüm teşkilatlarımızla birlikte tam kadro sahadaydık. Aynı suyu içtik, aynı pideyi bölüştük. Teravih sonrası çay sohbetlerinde her kesimden insanlarla sohbet ettik.

Kökü mazide gözü atide olan bu hareket, bir vefa hareketidir. Gençlerimizin dinamizmiyle, ak saçlılarımızın tecrübesini harmanladık. Kadrolarımızı sürekli yenilerken, emektarlarımızla irtibatımızı her zaman güçlü şekilde muhafaza ettik.

Bizi güçlü kılan en önemli vasıflarımızdan biri budur. Bu harekete katkı sunmuş her bir yol arkadaşımızın başımızın üstünde yeri vardır. Partimizin emektarlarıyla genel merkezimizde, illerimizde, ilçelerimizde düzenlediğimiz vefa iftarları sayesinde hasret giderdik.

Kadın ve gençlik kollarımız ramazan boyunca, kampüslerde, sokaklarda, iftar çadırlarındaydı. İftara 5 kala programıyla, 1 milyon 175 bin kumanyayı iftara yetiştiremeyen vatandaşlarımıza sizlerle ulaştırdık.

Suriye'yi de elbette unutmadık. 250 bin Suriyeli kardeşlerimizin oruçlarını açmasına vesile olduk. 10 milyon insanımızın kalbine dokunduk. Ramazan'da gurbeti sılaya çevirmiş vatandaşlarımızı da ihmal etmedik. Düzenlediğimiz çeşitli programlarla onlarında bu mübarek ayın maneviyatından istifade etmesini sağladık.

Tüm teşkilatımızı emekleriniz için canı gönülden tebrik ediyorum.

"SOYKIRIM ŞEBEKESİ COĞRAFYAMIZI BÜYÜK BİR ÇIKMAZA SÜRÜKLÜYOR"

İsrail'in kışkırtmalarıyla 28 Şubat'ta İran'a karşı başlatılan bölgemizi kan ve barut kokusuna boğmaya devam ediyor. Hiçbir şeyden haberleri olmayan okullarında ders dinlerken bombaların hedefi oluyor. Bölgemiz son asrın en meşakkatli dönemini yaşıyor. Soykırım şebekesi coğrafyamızı büyük bir çıkmaza sürüklüyor. Acımasızca öldürülenler bizim kardeşlerimizdir. Okul sıralarında can veren çocuklar bizim yavrularımızdır.

İsfahan'da, Tebriz'de, Tahran'da dökülen gözyaşlarının, Beyrut'ta Doha'da ve Riyad'a dökülenlerden ne farkı var? Katliam şebekesinin gözünde adımızın Ali olmasının, Murtaza, Ömer olmasının ne farkı var. İster İran'da ister Körfez'de olsun, atılan her füzeyle zarar gören biz değil miyiz?

Mezheplerimiz, kökenlerimiz farklı olsa da coğrafyamızın dört bir yanında akan kanlar bizim değil mi? Şundan herkes emin olsun, biz ne kardeşlerimiz komşularımız arasında ayrım yaparız ne de kardeşlerimizin acısına seyirci kalırız.

İyi günde dost bildiğimiz kardeş ve dost halkları kötü günde yalnız bırakmayız.

Ortaya çıkan ağır faturanın bedelini önce Müslümanlar, sonra herkes ödemektedir.

"MESCİD-İ AKSA'DA İBADET HAKKI ENGELLENEMEZ"

İsrail Lübnan'ı işgal planını hayata geçiriyor. İsrail Suriye'yi de rahat bırakmıyor. Mütecaviz eylemlerine devam ediyor. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı 27 gündür kapalı tutuyor. Mescid-i Aksa'da 1967'den bu yana ilk kez bayram namazı eda edilmedi. Mescid-i Aksa'da ibadet hakkı engellenemez. Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmak insanlığımızın gereğidir.

Türkiye üzerine düşeni yapmayı sürdürecek. Kudüs'e sahip çıkmaya devam edeceğiz. Tutsak Kudüs'e borcumıuz Kudüs'ü savunmaktır.

Devlet olarak etrafımızı saran nefret söylemlerine, savaş çığırtkanlığına asla teslim olmayacağız. Herkesi için barış, herkes için istikrar, herkes için huzur eksenine oturttuğumuz barışçıl dış politika eksenimizden vazgeçmeyeceğiz.

"TÜRKİYE DOĞRU BİR POLİTİKA İZLEMEKTEDİR"

Türkiye doğru yoldadır, doğru bir politika izlemektedir. Komşu İran halkı, tüm dünya bunun bilincedir. Her zeminde de Türkiye'nin tavrından övgüyle bahsediyorlar.

İyi ki Türkiye'yi AK Parti yönetiyor diyorlar.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ: SİYASİ İTİBARI TAMAMEN SIFIRLANMIŞTIR

CHP'nin bizi çekmek istediği tuzaklara düşmeyeceğiz. Gelinen noktada ana muhalefetin başındaki zatın aklı ile dili arasındaki bağ kopmuş, söylemlerinde tutarlılık kalmamıştır. Siyasi itibarı tamamen sıfırlanmıştır. CHP genel başkanını kendi kitlesi bile kaale almıyor. Bu zavallıyı bir kez daha kendi hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz.

"KİMSE TÜRKİYE'YE DİZ ÇÖKTÜREMEYECEK"

Dönemsel ya da küresel şoklar sebebiyle ortaya çıkan arzi durumlar bizi hedeflerimizden alıkoymayacaktır. Türkiye ekonomisi bu güce ve dayanıklılığa fazlasıyla sahip. Kimse bu Türkiye'ye diz çöktüremeyecek. İnşallah kazanan Türkiye olacak. Kazanan Türk milleti olacak. Kazanan kardeşlik, barış, adalet ve barışı savunanlar olacak. Kazanan AK Parti ve Cumhur İttifakı gibi zor zamanda yine tarihin doğru tarafında, akıl, izan ve vicdanın safında yer alanlar olacak.

Doğru bildiğimiz yolda emin adımlarla yürümeyi sürdüreceğiz. Rabbim Türkiye’nin yolunu ve bahtını açık etsin diyorum. Genişletilmiş İl Başkanları toplantımızın tekrar hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla."