Amerika ordusuna yeni silah: Tek seferde 4 kurşun atıyor

ABD ordusu için geliştirilen 'ribbon gun' isimli tüfeğin testleri start aldı.

Henüz prototibi bulunan piyade tüfeğini rakiplerinden ayıran en dikkat çekici özelliği ise aynı anda 4 kurşun birden ateşleyebilmesi.

Test edilmeye başkanan silahın bu sınavdan başarıya çıkması durumunda 2019 yılında seri üretime geçeceği belirtiliyor.