Amerika ordusuna yeni silah: Tek seferde 4 kurşun atıyor
Askeri silahlanmaya ve bu alanda teknoloji geliştirmeye en çok bütçe ayıran ülke konumunda olan ABD, askeri kullanım için geliştirilen yeni tüfeğini test etmeye başladı.02 Ekim 2018 Salı 11:14
ABD ordusu için geliştirilen 'ribbon gun' isimli tüfeğin testleri start aldı.
Henüz prototibi bulunan piyade tüfeğini rakiplerinden ayıran en dikkat çekici özelliği ise aynı anda 4 kurşun birden ateşleyebilmesi.
Test edilmeye başkanan silahın bu sınavdan başarıya çıkması durumunda 2019 yılında seri üretime geçeceği belirtiliyor.
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