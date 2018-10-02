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Amerika ordusuna yeni silah: Tek seferde 4 kurşun atıyor

Askeri silahlanmaya ve bu alanda teknoloji geliştirmeye en çok bütçe ayıran ülke konumunda olan ABD, askeri kullanım için geliştirilen yeni tüfeğini test etmeye başladı.

02 Ekim 2018 Salı 11:14
Amerika ordusuna yeni silah: Tek seferde 4 kurşun atıyor

ABD ordusu için geliştirilen 'ribbon gun' isimli tüfeğin testleri start aldı.

Henüz prototibi bulunan piyade tüfeğini rakiplerinden ayıran en dikkat çekici özelliği ise aynı anda 4 kurşun birden ateşleyebilmesi.

Test edilmeye başkanan silahın bu sınavdan başarıya çıkması durumunda 2019 yılında seri üretime geçeceği belirtiliyor.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 11:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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